Ranchi News: बस स्टैंड में सवारी को लेकर विवाद में हॉकर का सिर फोड़ा
Ranchi News: रांची के कांटाटोली खादगढ़ा बस स्टैंड में हॉकरों के बीच सवारी को लेकर विवाद के दौरान शहबाज आलम ने मो रिजवान को रॉड से हमला कर सिर फोड़ दिया। हमलावर ने इरशाद कुरैशी पर भी जानलेवा हमला किया। रिजवान की शिकायत पर शहबाज के खिलाफ केस दर्ज किया गया है।
Ranchi News: रांची, प्रमुख संवाददाता। कांटाटोली खादगढ़ा बस स्टैंड में सवारी को लेकर दो हॉकरों के बीच हुए विवाद में शहबाज आलम ने मो रिजवान को रॉड से वारकर सिर फोड़ दिया। बीच-बचाव करने पर हमलावर ने रिजवान के साथी इरशाद कुरैशी पर भी कातिलाना हमला किया, जिससे वह अचेत हो गया। रिजवान मौलाना आजाद कॉलोनी का रहने वाला है। उसकी लिखित शिकायत पर शहबाज के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। बताया गया कि शुक्रवार की शाम में बस स्टैंड में जावेद काउंटर के पास सवारी को लेकर सूचक के साथ शहबाज की बकझक हुई। उस समय वहां मौजूद लोगों ने मामले को शांत करा दिया।
इसके बाद सूचक जब स्टैंड के एक छोर की ओर जाने लगा तो पार्किंग स्थल के पास मौजूद शहबाज ने पहले अपशब्द कहे, इसके बाद रॉड से वार किया व भाग निकला।
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