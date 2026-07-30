Ranchi News: गाड़ी मरम्मत के विवाद में दो गुट भिड़े, जमकर मारपीट

Ranchi News: रांची, प्रमुख संवाददाता। रांची के बड़गाईं में गाड़ी मरम्मत के विवाद में दो गुट आपस में भिड़ गए। दोनों गुटों के बीच जमकर मारपीट हुई। मामले में अफसा परवीन और बबलू कर्मकार ने एक-दूसरे के विरुद्ध सदर थाना में प्राथमिकी दर्ज करायी है। बीआईटी निवासी बबलू कर्मकार ने प्राथमिकी में समशुद्दीन अंसारी, उसकी पत्नी और मो नौशाद को आरोपी बनाया है। बबलू का आरोप है कि वह समशुद्दीन को अपने चार पहिया वाहन बनाने के लिए दिया था। पांच महीने के बाद भी उसने गाड़ी नहीं बनायी। गाड़ी बनाने के एवज में 42 हजार रुपए का भुगतान भी लिया। जब वह 28 जुलाई से गाड़ी मांगने के लिए गया तो आरोपी ने उनसे उलझ गए और मारपीट शुरू कर दी।