Ranchi News: गाड़ी मरम्मत के विवाद में दो गुट भिड़े, जमकर मारपीट
Ranchi News: रांची के बड़गाईं में गाड़ी मरम्मत के विवाद में दो समूहों के बीच भिड़ंत हुई। बबलू कर्मकार ने आरोप लगाया कि उसके चार पहिया वाहन की मरम्मत नहीं हुई और जब उसने गाड़ी मांगी, तो समशुद्दीन अंसारी और उसके साथियों ने मारपीट की। अफसा परवीन ने भी इसी तरह के आरोप लगाए। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
Ranchi News: रांची, प्रमुख संवाददाता। रांची के बड़गाईं में गाड़ी मरम्मत के विवाद में दो गुट आपस में भिड़ गए। दोनों गुटों के बीच जमकर मारपीट हुई। मामले में अफसा परवीन और बबलू कर्मकार ने एक-दूसरे के विरुद्ध सदर थाना में प्राथमिकी दर्ज करायी है। बीआईटी निवासी बबलू कर्मकार ने प्राथमिकी में समशुद्दीन अंसारी, उसकी पत्नी और मो नौशाद को आरोपी बनाया है। बबलू का आरोप है कि वह समशुद्दीन को अपने चार पहिया वाहन बनाने के लिए दिया था। पांच महीने के बाद भी उसने गाड़ी नहीं बनायी। गाड़ी बनाने के एवज में 42 हजार रुपए का भुगतान भी लिया। जब वह 28 जुलाई से गाड़ी मांगने के लिए गया तो आरोपी ने उनसे उलझ गए और मारपीट शुरू कर दी।
पत्थर से उन्हें मारा, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए। इस दौरान आरोपियों ने लूटपाट भी की। अफसा परवीन ने प्राथमिकी में बबलू कर्मकार समेत अन्य को आरोपी बनाया है। आरोप लगाया है कि आरोपियों ने 28 जुलाई को घर में घुस गए और उनके साथ मारपीट कर छेड़छाड़ की। शोर मचाने पर आरोपी ने भूजाली से मारने की धमकी दी। साथ ही दस लाख की रंगदारी की भी मांग की। इस घटना को अंजाम देकर आरोपी भाग निकले। इधर, पुलिस मामले की जांच में जुट गई है।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।