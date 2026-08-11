Ranchi News: पहले पुत्र को जख्मी किया, पूछताछ पर पिता का भी सिर फोड़ा
Ranchi News: रांची के वृंदावन नगर में कौशल किशोर सिंह और उनके पुत्र प्रियांशु पर तीन लोगों ने रॉड से हमला किया। प्रियांशु की दुर्घटना को लेकर पूछताछ करने पर मारपीट हुई। इसके बाद कौशल पर भी हमला किया गया, जिससे उसे गंभीर चोटें आईं। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर उनकी गिरफ्तारी के प्रयास शुरू किए।
Ranchi News: रांची, प्रमुख संवाददाता। पंडरा ओपी क्षेत्र के रवि स्टील झिरी रोड के वृंदावन नगर में रहने वाले कौशल किशोर सिंह व पुत्र प्रियांशु सिंह को तीन लोगों ने रॉड से वारकर जख्मी कर दिया। मामले में सूचक की लिखित शिकायत पर रवि स्टील चौक के पास रहने वाले काली जायसवाल, नीरज जायसवाल, धीरज जायसवाल व अन्य के खिलाफ जानलेवा हमला करने का केस दर्ज किया गया है। बताया गया है कि पिछले दिन उनका पुत्र प्रियांशु बाजार से घर लौट रहा था। रास्ते में रवि स्टील के पास विपरीत दिशा से तेज गति से ऑटो लेकर आ रहे चालक की लापरवाही की वजह से दुर्घटना होते बची। इसको लेकर जब प्रियांशु ने चालक से पूछताछ की तो उसने मारपीट शुरू कर दी। इसी क्रम में नामजद काली जायसवाल ने प्रियांशु पर रॉड से वार किया, जिससे उसके हाथ में गहरे जख्म हो गए।
घटना का विवरणबताया गया कि घटना के समय सूचक बाबाधाम गए हुए थे। वहां से लौटने पर जब वे नौ अगस्त को काली जायसवाल व अन्य से इस संबंध में पूछताछ करने गए तो सभी ने एकमत होकर कौशल किशोर पर हमला बोल दिया। लोहे के रॉड से किए गए वार से कौशल का सिर फूट गया। घटना के समय वहां मौजूद लोगों ने बीच-बचाव किया। इसके बाद जख्मी कौशल को पास के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया।
पुलिस कार्रवाईइधर केस दर्ज किए जाने के बाद पुलिस आरोपियों की गिरफ्तारी के प्रयास में जुट गई है।
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