Ranchi News: जनप्रतिनिधियों से निराश ग्रामीणों ने खुद संभाली सड़क मरम्मत की जिम्मेदारी

Ranchi News: इटकी में दो सांसदों और दो विधायकों के चुनावी क्षेत्र में आने वाली छह किलोमीटर लंबी जर्जर सड़क के निर्माण के लिए ग्रामीणों ने श्रमदान किया। उन्होंने कहा कि प्रशासन की अनदेखी से नाराज हैं और जब तक सड़क का निर्माण नहीं होगा, जनप्रतिनिधियों को गांव में प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा।

Ranchi News: इटकी, प्रतिनिधि। दो सांसद और दो विधायकों के विधानसभा एवं संसदीय क्षेत्र की सीमा में आने वाली इटकी मोड़ से पुरियो गांव तक करीब छह किलोमीटर लंबी जर्जर सड़क के निर्माण के लिए आखिरकार ग्रामीणों को खुद मैदान में उतरना पड़ा। वर्षों से बदहाल इस सड़क की मरम्मत नहीं होने से नाराज डोमर टोली के सैकड़ों ग्रामीणों ने रविवार को श्रमदान और आपसी चंदा जुटाकर सड़क की मरम्मत शुरू कर दी। ग्रामीणों का कहना है कि जनप्रतिनिधियों और प्रशासन से कई बार गुहार लगाने के बावजूद समस्या का समाधान नहीं हुआ। जनप्रतिनिधियों के इस रवैये से ग्रामीणों में काफी नाराजगी है। उनका कहना है कि जब तक सड़क का निर्माण नहीं होगा, तब तक जनप्रतिनिधियों को गांव में प्रवेश नहीं देने देंगे।

चार जनप्रतिनिधियों के क्षेत्र में आती है सड़क रांची-गुमला मुख्य मार्ग को जोड़ने वाली यह महत्वपूर्ण सड़क दो संसदीय और दो विधानसभा क्षेत्रों में पड़ती है। सड़क का एक हिस्सा रांची संसदीय क्षेत्र और दूसरा हिस्सा लोहरदगा संसदीय क्षेत्र में आता है। इसी तरह यह हटिया और मांडर विधानसभा क्षेत्र की सीमा से भी होकर गुजरती है। ग्रामीणों का आरोप है कि रांची सांसद संजय सेठ, लोहरदगा सांसद सुखदेव भगत, हटिया विधायक नवीन जायसवाल और मांडर विधायक शिल्पी नेहा तिर्की से कई बार सड़क निर्माण की मांग की गई, लेकिन किसी ने भी गंभीर पहल नहीं की।

बरसात में आवागमन हो जाता है मुश्किल ग्रामीणों के अनुसार सड़क पर बड़े-बड़े गड्ढे बन गए हैं। बरसात के दिनों में इनमें पानी भर जाने से पैदल चलना भी मुश्किल हो जाता है। बाइक और चारपहिया वाहन चालकों को रोजाना परेशानी का सामना करना पड़ता है। कई बार लोग गिरकर घायल भी हो चुके हैं। सड़क की खराब स्थिति का असर स्कूली बच्चों, मरीजों और किसानों पर भी पड़ रहा है।

ग्रामीणों ने श्रमदान कर पेश की मिसाल जनप्रतिनिधियों से निराश ग्रामीणों ने स्वयं सड़क की मरम्मत करने का निर्णय लिया। गांव के लोगों ने आपस में चंदा इकट्ठा किया और श्रमदान के माध्यम से गड्ढों में मिट्टी, गिट्टी और मोरम डालकर सड़क को समतल बनाने का काम शुरू किया। ग्रामीणों ने कहा कि यह स्थायी समाधान नहीं, बल्कि मजबूरी में उठाया गया कदम है। उन्होंने सरकार और संबंधित जनप्रतिनिधियों से जल्द सड़क का स्थायी निर्माण कराने की मांग की, ताकि क्षेत्र के हजारों लोगों को सुरक्षित और सुगम आवागमन की सुविधा मिल सके।