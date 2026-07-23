Ranchi News: जर्जर सड़क पर ग्रामीणों ने की पूजा, सड़क निर्माण की लगाई गुहार
Ranchi News: मुरहू के ग्रामीणों ने बिचना-बांधटोली सड़क की मरम्मत की मांग को लेकर पूजा-अर्चना की। पिछले एक साल से प्रशासन से सड़क की हालत सुधारने की अपील की जा रही है, लेकिन कोई कदम नहीं उठाया गया है। ग्रामीणों ने बताया कि खराब सड़क के कारण दुर्घटनाएं बढ़ रही हैं और लोगों को परेशानी हो रही है।
Ranchi News: मुरहू, प्रतिनिधि। खूंटी जिले के घाघरा क्षेत्र के ग्रामीणों ने बिचना-बांधटोली सड़क की मरम्मत की मांग को लेकर गुरुवार को अनोखे ढंग से विरोध जताया। बिचना से बांधटोली तक करीब 5.5 किलोमीटर लंबी जर्जर सड़क पर बांधटोली मोड़ के पास ग्रामीणों ने पाहन रॉकन और पूजारी छत्रपाल नाथ कर की मौजूदगी में सड़क पर पूजा-अर्चना की। अगरबत्ती जलाकर, सखुआ के पत्तों पर सिरनी और फूल अर्पित करते हुए सिंडबोंगा और ग्राम देवताओं से सड़क निर्माण कराने की प्रार्थना की गई। करीब 15 मिनट तक चले इस अनुष्ठान में घाघरा और गानालोया गांव के ग्रामीणों के साथ राहगीर भी शामिल हुए। ग्रामीणों ने बताया कि पिछले एक वर्ष से सड़क की मरम्मत की मांग प्रशासन और जनप्रतिनिधियों से की जा रही है, लेकिन अब तक कोई पहल नहीं हुई।
पेलौल के पास बनई नदी का पुल क्षतिग्रस्त होने के बाद भारी वाहनों का आवागमन इसी सड़क से होने लगा, जिससे सड़क पूरी तरह जर्जर हो गई। जगह-जगह दो से तीन फीट गहरे गड्ढों में बारिश का पानी भरा रहने से आए दिन दुर्घटनाएं हो रही हैं और स्कूली बच्चों समेत स्थानीय लोगों को आवागमन में परेशानी उठानी पड़ रही है। ग्रामीणों ने बताया कि ग्रामसभा में श्रमदान कर कुछ हिस्सों की मरम्मत भी कराई गई, लेकिन स्थायी समाधान नहीं हो सका। मौके पर पंचायत समिति सदस्य रोशन लाल गौंझू, ग्राम प्रधान फागू मुंडा सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद थे।
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