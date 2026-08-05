Ranchi News: भारतमाला परियोजना के विरोध में 28 गांवों की जनसभा 25 को
Ranchi News: कर्रा प्रखंड के 28 प्रभावित गांवों के ग्रामीणों ने भारतमाला राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना के तहत भूमि अधिग्रहण के विरुद्ध 25 अगस्त को जनसभा का आयोजन करने का निर्णय लिया है। इसमें ग्रामीणों से भूमि अधिग्रहण से संबंधित समस्याओं पर चर्चा की जाएगी और प्रशासन के सामने उनकी मांगें रखी जाएंगी।
Ranchi News: कर्रा, प्रतिनिधि। भारतमाला राष्ट्रीय राजमार्ग (एनएच-143डी) परियोजना के तहत प्रस्तावित भूमि अधिग्रहण के विरोध में कर्रा प्रखंड के 28 प्रभावित गांवों के ग्रामीणों ने 25 अगस्त को कर्रा हाई स्कूल मैदान में जनसभा आयोजित करने का निर्णय लिया है। जनसभा दोपहर 12 बजे से शुरू होगी, जिसमें प्रभावित गांवों के बड़ी संख्या में ग्रामीण शामिल होंगे। जनसभा के आयोजन की जिम्मेदारी परियोजना से प्रभावित गांवों के प्रतिनिधियों ने संभाली है। जनसभा के आयोजन को लेकर ग्रामीणों के प्रतिनिधिमंडल ने बुधवार को कर्रा के अंचलाधिकारी को आवेदन सौंपकर कार्यक्रम के शांतिपूर्ण आयोजन के लिए अनुमति मांगी। आवेदन में बताया गया है कि भारतमाला सड़क परियोजना के तहत क्षेत्र के 28 गांवों की भूमि अधिग्रहित की जा रही है, जिससे ग्रामीणों में विभिन्न मुद्दों को लेकर असंतोष व्याप्त है।
इन्हीं विषयों पर सामूहिक चर्चा करने और आगे की रणनीति तय करने के उद्देश्य से जनसभा बुलाई गई है।ग्रामीणों का कहना है कि जनसभा में भूमि अधिग्रहण से जुड़ी समस्याओं, प्रभावित परिवारों की चिंताओं तथा उनकी मांगों पर विस्तार से चर्चा की जाएगी। इसके बाद प्रशासन के समक्ष सामूहिक रूप से अपनी बातें रखी जाएंगी। आवेदन में प्रशासन से जनसभा के सफल एवं शांतिपूर्ण आयोजन के लिए आवश्यक अनुमति और सहयोग उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है।
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