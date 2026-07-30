Ranchi News: कीचड़ से बदहाल पहुंच पथ ने बढ़ाई ग्रामीणों की परेशानी
Ranchi News: गढ़सिदम के रैमुण्डा गांव के निवासी इस समय जर्जर सड़क की समस्याओं का सामना कर रहे हैं। लगभग दो किलोमीटर लंबा कच्चा मार्ग कीचड़ में तबदल गया है, जिससे स्कूल जाने वाले बच्चों को भी दिक्कत हो रही है। ग्रामीणों ने स्थिति को सुधारने की मांग की है लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई है।
Ranchi News: रनिया, प्रतिनिधि। प्रखंड के गढ़सिदम रैमुण्डा गांव के ग्रामीण इन दिनों जर्जर और कीचड़युक्त सड़क के कारण भारी परेशानी झेल रहे हैं। गांव से मुख्य सड़क तक करीब दो किलोमीटर लंबा कच्चा मार्ग पूरी तरह कीचड़ में तब्दील हो गया है। इससे ग्रामीणों को आवागमन में काफी परेशानी होती है, जबकि स्कूली बच्चों को भी स्कूल आने-जाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। पैदल चलना तो मुश्किल है ही, साइकिल चलाना भी लगभग असंभव हो गया है। ग्रामीणों का कहना है कि पहले बरसात में सड़क पर इतनी परेशानी नहीं होती थी, लेकिन दो वर्ष पूर्व जलापूर्ति पाइप बिछाने के दौरान सड़क किनारे खुदाई कर उसे क्षतिग्रस्त कर दिया गया।
कार्य पूरा होने के बाद मिट्टी समतल नहीं की गई, जिससे बरसात में पूरी सड़क दलदल बन जाती है। ग्रामीणों ने बताया कि कई बार संबंधित विभाग से शिकायत की गई, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। उनका कहना है कि सरकार गांवों को पक्की सड़कों से जोड़ने का दावा करती है, लेकिन रैमुण्डा गांव की स्थिति इन दावों की पोल खोल रही है। ग्रामीणों ने शीघ्र सड़क की मरम्मत कराने की मांग की है।
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