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Ranchi News: मांडर में 17 मवेशियों के साथ एक गिरफ्तार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रांची
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Ranchi News: थाना क्षेत्र के टटकुंदो गांव के समीप सोमवार को ग्रामीणों की सतर्कता से 17 गोवंशों को संदिग्ध तरीके से ले जाए जाने का मामला मांडर थाने में दर्ज किया गय

Ranchi News: मांडर में 17 मवेशियों के साथ एक गिरफ्तार

Ranchi News: मांडर, प्रतिनिधि। थाना क्षेत्र के टटकुंदो गांव के समीप सोमवार को ग्रामीणों की सतर्कता से 17 गोवंशों को संदिग्ध परिस्थितियों में ले जा रहे एक व्यक्ति को पकड़कर मांडर पुलिस के हवाले कर दिया गया। पुलिस ने मामले में प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पकड़ा गया हमीद खान, बेड़ो थाना क्षेत्र के चचकोपी गांव का निवासी है। वह 17 गोवंशों को पैदल टांगरबसली से इटकी की ओर ले जा रहा था। टटकुंदो गांव के पास ग्रामीणों को उसकी गतिविधियां संदिग्ध लगीं। पूछताछ में संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना दी और आरोपी के साथ सभी गोवंश पुलिस को सौंप दिए।

इसके बाद मांडर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी।

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