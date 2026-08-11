Ranchi News: ग्रामीण महिलाओं के स्वास्थ्य को लेकर आरोग्यम परियोजना शुरू
Ranchi News: उषा मार्टिन फाउंडेशन द्वारा ग्रामीण महिलाओं के स्वास्थ्य, सुरक्षित मातृत्व और प्रसव पूर्व देखभाल को बढ़ावा देने के लिए 'आरोग्यम' परियोजना का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम में महिलाओं को पौष्टिक आहार और स्वास्थ्य जांच के महत्व के बारे में जानकारी दी गई। स्वास्थ्य एवं पोषण में जागरूकता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से यह पहल की गई है।
Ranchi News: अनगड़ा, प्रतिनिधि। उषा मार्टिन फाउंडेशन के प्रायोजन से ग्रामीण महिलाओं के स्वास्थ्य, सुरक्षित मातृत्व, संस्थागत प्रसव एवं प्रसव पूर्व देखभाल को बढ़ावा देने के उद्देश्य से शालिनी अस्पताल जानुम की बहुद्देश्यीय स्वास्थ्य परियोजना ‘आरोग्यम’ का मंगलवार को अनगड़ा में शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम में ग्रामीण महिलाओं को स्वास्थ्य एवं पोषण से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी दी गई। पौष्टिक आहार को दैनिक जीवन में शामिल करने पर जोर:
स्वास्थ्य एवं पोषण की जानकारी
एक्सआईएसएस रांची के रूरल डेवलपमेंट विभाग के प्रमुख डॉ. अनंत कुमार ने कहा कि स्थानीय स्तर पर उपलब्ध पौष्टिक खाद्य सामग्रियों को दैनिक आहार में शामिल करने से ग्रामीण महिलाओं और परिवारों के स्वास्थ्य में व्यापक सकारात्मक बदलाव लाया जा सकता है। उन्होंने संतुलित आहार और नियमित स्वास्थ्य जांच को लेकर जागरूक रहने की अपील की। फाउंडेशन के सचिव डॉ. मयंक मुरारी ने कहा कि ‘आरोग्यम’ परियोजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण महिलाओं के स्वास्थ्य की सुरक्षा, पोषण संबंधी आवश्यकताओं के प्रति जागरूकता और सुरक्षित मातृत्व को बढ़ावा देना है।
कार्यक्रम के प्रतिभागी
शालिनी अस्पताल के ट्रस्टी नंद किशोर पटोदिया, पूर्व मुखिया मधुसूदन मुंडा और जिप सदस्य राजेंद्र शाही मुंडा ने भी महिलाओं को स्वास्थ्य संबंधी जानकारी दी। संचालन शिशिर भगत ने किया, जबकि अस्पताल प्रमुख राणा विकास ने धन्यवाद ज्ञापन किया। मौके पर प्रो. निरंजन कुमार, अघनु महतो, लोकनाथ पाहन, रोज प्रिया तिर्की, डॉ. संजीव कुमार, ज्ञानी कुमारी समेत चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी और कर्मचारी मौजूद थे।
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