Ranchi News: लंबित योजनाओं को प्राथमिकता के आधार पर जल्द पूरा करें : डीसी

Ranchi News: खूंटी के उपायुक्त मो. जावेद हुसैन ने लंबित योजनाओं को प्राथमिकता देते हुए शीघ्र पूरा करने का निर्देश दिया। समाहरणालय सभागार में हुई समीक्षा बैठक में मनरेगा, प्रधानमंत्री आवास योजना और पंचायती राज विभाग की योजनाओं की प्रगति का जायजा लिया गया। अधिकारियों को कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने और समय सीमा में निर्माण कार्य पूरा करने के निर्देश दिए गए।

Ranchi News: खूंटी, प्रतिनिधि। उपायुक्त मो. जावेद हुसैन ने अधिकारियों को लंबित योजनाओं को प्राथमिकता के आधार पर शीघ्र पूरा करने तथा सभी कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। बुधवार को समाहरणालय सभागार में ग्रामीण विकास, पंचायती राज एवं जिला परिषद के अंतर्गत संचालित योजनाओं की समीक्षा बैठक में उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों के साथ योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की।

योजनाओं की समीक्षा मनरेगा की समीक्षा के दौरान मानव दिवस सृजन, पूर्ण एवं लंबित योजनाओं की प्रगति का जायजा लेते हुए विशेष शिविर लगाकर शत-प्रतिशत ई-केवाईसी कराने, एरिया ऑफिसर मॉनिटरिंग ऐप पर नियमित रिपोर्टिंग तथा सामग्री मद के भुगतान में तेजी लाने के निर्देश दिए। प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण), अबुआ आवास योजना और अंबेडकर आवास योजना की समीक्षा करते हुए उन्होंने लाभुकों के आवासों का निर्माण शीघ्र पूरा कराने तथा पंचायत स्तर पर नियमित समीक्षा बैठक करने को कहा।

पंचायती राज विभाग की समीक्षा पंचायती राज विभाग की समीक्षा में उपायुक्त ने टाइड एवं अनटाइड फंड के पारदर्शी और समयबद्ध उपयोग पर जोर दिया। उन्होंने पंचायत भवनों में संचालित ज्ञान केंद्रों को मॉडल ज्ञान केंद्र के रूप में विकसित करने, बच्चों के लिए बेहतर अध्ययन व्यवस्था और पर्याप्त पुस्तकें उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। बैठक में जल छाजन योजनाओं, सोलर लिफ्ट इरिगेशन, प्लांटेशन, अमृत सरोवर तथा जिला परिषद की योजनाओं की भी समीक्षा की गई। उपायुक्त ने अड़की प्रखंड के बिरबांकी सहित पेयजल संकट वाले क्षेत्रों में कूप निर्माण और सोलर लिफ्ट इरिगेशन के लिए सर्वे कराने तथा पथ निर्माण, किचन शेड, बीपीएचयू, इंडोर स्टेडियम, मुक्तिधाम शेड समेत अन्य निर्माण कार्यों को निर्धारित समय सीमा में पूरा करने के निर्देश दिए। बैठक में उप विकास आयुक्त प्रवीण कुमार प्रकाश, जिला पंचायती राज पदाधिकारी प्रमोद राम सहित संबंधित विभागों के पदाधिकारी उपस्थित थे।