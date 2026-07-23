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Ranchi News: यूनियन बैंक ने नीट के छात्रों को किया सम्मानित

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रांची
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Ranchi News: रांची में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की श्यामली शाखा ने जेवीएम श्यामली में एक सम्मान समारोह का आयोजन किया। इसमें नीट परीक्षा में सफल विद्यार्थियों को प्रशस्ति पत्र और उपहार दिए गए। नीरज कुमार ने अन्य विद्यार्थियों को भविष्य में सफलता के लिए प्रेरित किया।

Ranchi News: यूनियन बैंक ने नीट के छात्रों को किया सम्मानित

Ranchi News: रांची। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की श्यामली शाखा द्वारा गुरुवार को जेवीएम श्यामली में सम्मान समारोह आयोजित किया गया। इस दौरान नीट परीक्षा में सफलता हासिल करने वाले विद्यार्थियों को पुरस्कार, प्रशस्ति पत्र और विशेष उपहार देकर सम्मानित किया गया। समारोह में क्षेत्रीय एश्योरेंस प्रमुख नीरज कुमार कंधवे, शाखा प्रबंधक एशलीन कौर, बीआरएम रॉबिन इग्नेशियस लकड़ा और प्राचार्य बीएन झा उपस्थित थे। नीरज कुमार ने अन्य विद्यार्थियों को भी भविष्य में सफलता पाने के लिए प्रेरित किया।

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