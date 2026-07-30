Ranchi News: ग्राम पंचायत विकास योजना को लेकर कर्रा में दो दिवसीय प्रशिक्षण शुरू

Ranchi News: कर्रा, प्रतिनिधि। ग्राम पंचायत विकास योजना (जीपीडीपी) के प्रभावी, सहभागी एवं गुणवत्तापूर्ण निर्माण के उद्देश्य से कर्रा प्रखंड सभागार में ग्राम पंचायत फैसिलिटेशन टीम (जीपीएफटी) का दो दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम शुक्रवार से शुरू हुआ। कार्यक्रम का उद्घाटन प्रखंड विकास पदाधिकारी स्मिता नागेशिया ने दीप प्रज्वलित कर किया। उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए बीडीओ स्मिता नागेशिया ने कहा कि जीपीडीपी ग्राम पंचायतों के समग्र विकास की आधारशिला है। उन्होंने योजनाओं के निर्माण में ग्राम सभा की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने, स्थानीय जरूरतों के अनुरूप विकास योजनाएं तैयार करने, विभिन्न विभागों के बीच समन्वय स्थापित करने तथा उपलब्ध संसाधनों का प्रभावी उपयोग करने पर जोर दिया।

उन्होंने कहा कि योजनाओं का समयबद्ध और पारदर्शी क्रियान्वयन ही ग्रामीण विकास को नई दिशा देगा। साथ ही प्रतिभागियों से प्रशिक्षण के दौरान प्राप्त जानकारी का उपयोग कर प्रत्येक पंचायत के लिए जनभागीदारी आधारित एवं समावेशी विकास योजना तैयार करने का आह्वान किया।प्रशिक्षण के दौरान जिला समन्वयक मोहम्मद तौफीक, प्रखंड समन्वयक मो. शहनवाज अंसारी, मुखिया मास्टर ट्रेनर अनीमा कच्छप तथा मास्टर ट्रेनर राकेश कुमार ने जीपीडीपी तैयार करने की प्रक्रिया, ग्राम सभा की भूमिका, विभिन्न विभागों के अभिसरण, स्थानीय सतत विकास लक्ष्यों (एलएसडीजी) और ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर योजनाओं के निर्माण एवं अपलोड की प्रक्रिया की विस्तृत जानकारी दी। इस दौरान तकनीकी और व्यवहारिक प्रशिक्षण के साथ प्रतिभागियों की जिज्ञासाओं का भी समाधान किया गया। दो दिवसीय प्रशिक्षण में प्रखंड के पंचायत प्रतिनिधि, पंचायत सचिव, जीपीएफटी के सदस्य तथा विभिन्न विभागों के संबंधित पदाधिकारी सक्रिय रूप से भाग ले रहे हैं।