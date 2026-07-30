Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Ranchi News: ग्राम पंचायत विकास योजना को लेकर कर्रा में दो दिवसीय प्रशिक्षण शुरू

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रांची
Follow us on Google News
share

Ranchi News: कर्रा प्रखंड में ग्राम पंचायत विकास योजना (जीपीडीपी) के लिए दो दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू हुआ। इस कार्यक्रम का उद्घाटन बीडीओ स्मिता नागेशिया द्वारा किया गया। उन्होंने योजनाओं में गांव की भागीदारी और स्थानीय जरूरतों के अनुसार विकास योजना तैयार करने पर जोर दिया। Aम्हें आशा है कि यह प्रशिक्षण ग्रामीण विकास को नई दिशा देगा।

Ranchi News: ग्राम पंचायत विकास योजना को लेकर कर्रा में दो दिवसीय प्रशिक्षण शुरू

Ranchi News: कर्रा, प्रतिनिधि। ग्राम पंचायत विकास योजना (जीपीडीपी) के प्रभावी, सहभागी एवं गुणवत्तापूर्ण निर्माण के उद्देश्य से कर्रा प्रखंड सभागार में ग्राम पंचायत फैसिलिटेशन टीम (जीपीएफटी) का दो दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम शुक्रवार से शुरू हुआ। कार्यक्रम का उद्घाटन प्रखंड विकास पदाधिकारी स्मिता नागेशिया ने दीप प्रज्वलित कर किया। उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए बीडीओ स्मिता नागेशिया ने कहा कि जीपीडीपी ग्राम पंचायतों के समग्र विकास की आधारशिला है। उन्होंने योजनाओं के निर्माण में ग्राम सभा की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने, स्थानीय जरूरतों के अनुरूप विकास योजनाएं तैयार करने, विभिन्न विभागों के बीच समन्वय स्थापित करने तथा उपलब्ध संसाधनों का प्रभावी उपयोग करने पर जोर दिया।

उन्होंने कहा कि योजनाओं का समयबद्ध और पारदर्शी क्रियान्वयन ही ग्रामीण विकास को नई दिशा देगा। साथ ही प्रतिभागियों से प्रशिक्षण के दौरान प्राप्त जानकारी का उपयोग कर प्रत्येक पंचायत के लिए जनभागीदारी आधारित एवं समावेशी विकास योजना तैयार करने का आह्वान किया।प्रशिक्षण के दौरान जिला समन्वयक मोहम्मद तौफीक, प्रखंड समन्वयक मो. शहनवाज अंसारी, मुखिया मास्टर ट्रेनर अनीमा कच्छप तथा मास्टर ट्रेनर राकेश कुमार ने जीपीडीपी तैयार करने की प्रक्रिया, ग्राम सभा की भूमिका, विभिन्न विभागों के अभिसरण, स्थानीय सतत विकास लक्ष्यों (एलएसडीजी) और ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर योजनाओं के निर्माण एवं अपलोड की प्रक्रिया की विस्तृत जानकारी दी। इस दौरान तकनीकी और व्यवहारिक प्रशिक्षण के साथ प्रतिभागियों की जिज्ञासाओं का भी समाधान किया गया। दो दिवसीय प्रशिक्षण में प्रखंड के पंचायत प्रतिनिधि, पंचायत सचिव, जीपीएफटी के सदस्य तथा विभिन्न विभागों के संबंधित पदाधिकारी सक्रिय रूप से भाग ले रहे हैं।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Ranchi News Ranchi Latest News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।