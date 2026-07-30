Ranchi News: श्रीरामनवमी शृंगार समिति ने राजेश वर्मा को दी श्रद्धांजलि
Ranchi News: राजेश वर्मा के निधन पर रांची में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। इस सभा में सामाजिक और धार्मिक संगठनों के सदस्यों ने मिलकर श्रद्धांजलि दी। उन्हें श्रीरामनवमी शृंगार समिति के पूर्व मंत्री और यूथ क्लब दुर्गा पूजा समिति के संरक्षक के रूप में याद किया गया।
Ranchi News: रांची। समाजसेवी राजेश वर्मा के निधन पर गुरुवार को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। यूथ क्लब श्री दुर्गा पूजा समिति के भवन में आयोजित श्रद्धांजलि सभा में सामाजिक और धार्मिक संगठन से जुड़े लोगों ने श्रद्धांजलि अर्पित की। श्रीरामनवमी शृंगार समिति के अजय वर्मा ने कहा कि राजेश वर्मा श्रीरामनवमी शृंगार समिति रांची के पूर्व मंत्री, श्री महावीर मंडल रांची के वरिष्ठ सदस्य और यूथ क्लब दुर्गा पूजा समिति के संरक्षक रह चुके थे। श्रद्धांजलि अर्पित करने वालों में रांची महावीर मंडल के अध्यक्ष सागर वर्मा, बिंदुल वर्मा, राकेश वर्मा, शंकर वर्मा आदि ने शामिल थे।
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