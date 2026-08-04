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Ranchi News: दिशुम गुरु के आदर्शों को जन-जन तक पहुंचाने का लिया संकल्प

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रांची
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Ranchi News: झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) ने भगत सिंह चौक पर स्व. शिबू सोरेन की प्रथम पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया। स्थानीय विधायक राम सूर्या मुंडा ने कहा कि गुरुजी झारखंड आंदोलन की आत्मा थे, जबकि तोरपा विधायक सुदीप गुड़िया ने उनके संघर्षों को स्मरण किया। सभी ने एकजुट होकर उनके आदर्शों पर चलने का संकल्प लिया।

Ranchi News: दिशुम गुरु के आदर्शों को जन-जन तक पहुंचाने का लिया संकल्प

Ranchi News: ​खूंटी, संवाददाता। झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) खूंटी जिला समिति की ओर से मंगलवार को भगत सिंह चौक पर दिशुम गुरु स्व. शिबू सोरेन की प्रथम पुण्यतिथि के अवसर पर एक भव्य एवं भावुक श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम झामुमो के जिला अध्यक्ष ज़ुबैर अहमद की गरिमामयी अध्यक्षता में संपन्न हुआ। ​इस अवसर पर खूंटी के स्थानीय विधायक राम सूर्या मुंडा, तोरपा विधायक सुदीप गुड़िया सहित पार्टी के कई केंद्रीय व जिला स्तर के पदाधिकारी तथा बड़ी संख्या में समर्पित कार्यकर्ता उपस्थित हुए। कार्यक्रम की शुरुआत में सभी नेताओं एवं कार्यकर्ताओं ने दिशुम गुरु शिबू सोरेन के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की और उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी। इसके पश्चात उपस्थित जनसमूह ने दो मिनट का मौन रखकर दिवंगत आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना की。

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झारखंड आंदोलन की आत्मा थे गुरुजी

​श्रद्धांजलि सभा को संबोधित करते हुए खूंटी विधायक रामसूर्या मुंडा ने कहा कि दिशुम गुरु शिबू सोरेन केवल एक राजनीतिक नेता नहीं थे, बल्कि वे पूरे झारखंड आंदोलन की आत्मा थे। उन्होंने अपने जीवनकाल में आदिवासी, दलित, गरीब और वंचित समाज की आवाज़ को बुलंद किया तथा उन्हें समाज में सम्मान और एक नई पहचान दिलाने का ऐतिहासिक कार्य किया। विधायक ने जोर देकर कहा कि गुरुजी का लंबा संघर्ष, सादगी और जनसेवा का समर्पित जीवन आने वाली सभी पीढ़ियों के लिए सदैव मार्गदर्शक और प्रेरणास्रोत बना रहेगा।

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जल-जंगल-जमीन की रक्षा के लिए समर्पित जीवन

​तोरपा विधायक सुदीप गुड़िया ने अपने संबोधन में कहा कि स्व. शिबू सोरेन ने अपना संपूर्ण जीवन झारखंड के आम लोगों के अधिकारों, जल-जंगल-जमीन की रक्षा और सामाजिक न्याय की स्थापना के लिए समर्पित कर दिया। उन्होंने कहा कि गुरुजी के सपनों का सुंदर और सशक्त झारखंड तभी साकार हो सकता है, जब राज्य का प्रत्येक नागरिक उनके बताए हुए रास्ते पर चलकर समाज और राज्य के सर्वांगीण विकास में अपना योगदान देगा।

गुरुजी के संघर्षों की ही देन है अलग राज्य

​झामुमो के जिला अध्यक्ष ज़ुबैर अहमद ने कहा कि दिशुम गुरु के विचार और आदर्श झामुमो के प्रत्येक कार्यकर्ता के लिए हमेशा मार्गदर्शक का काम करेंगे। उन्होंने कहा कि झारखंड अलग राज्य का निर्माण दिवंगत शिबू सोरेन के त्याग और कठिन संघर्षों की ही देन है। उन्होंने महाजनी प्रथा के खिलाफ जो जन आंदोलन खड़ा किया था, उसे इतिहास में कभी भुलाया नहीं जा सकता। गुरुजी के अधूरे सपनों को पूरा करना ही कार्यकर्ताओं की सच्ची श्रद्धांजलि होगी।

​कार्यक्रम में ये रहे मौजूद:

​श्रद्धांजलि सभा के अंत में उपस्थित सभी लोगों ने दिशुम गुरु के आदर्शों पर चलने और उनके सपनों के अनुरूप एक समृद्ध, न्यायपूर्ण और विकसित झारखंड के निर्माण के लिए एकजुट होकर कार्य करने का दृढ़ संकल्प लिया। ​इस अवसर पर झामुमो की केंद्रीय सदस्य स्नेहलता कंडुलना, मकसूद अंसारी, भोलानाथ लाल, सुशांति कोनगाड़ी, अमरनाथ मुंडा, गुलशन सिंह मुंडा, शंकर सिंह मुंडा, प्रकाश नाग मुंडा, राहुल केशरी, कमलेश महतो, तनवीर खान, कुणाल मांझी, बसंत महतो, अभिमन्यु कुमार और दिलबर सुरीन सहित पार्टी के कई वरिष्ठ पदाधिकारी एवं सैकड़ों कार्यकर्ता उपस्थित थे।

पूछे जाने वाले प्रश्न

इस श्रद्धांजलि सभा का आयोजन कब किया गया?
इस श्रद्धांजलि सभा का आयोजन मंगलवार को किया गया।
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