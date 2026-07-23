Ranchi News: डोमिसाइल आंदोलन के शहीदों को श्रद्धांजलि आज
Ranchi News: रांची में छात्र युवा संघर्ष समिति द्वारा शुक्रवार को डोमिसाइल आंदोलन के शहीदों को श्रद्धांजलि दी जाएगी। यह कार्यक्रम मेन रोड स्थित शहीद स्मारक पर सुबह 11:30 बजे शुरू होगा, जहां आंदोलन में शहीद हुए लोगों की तैलचित्र पर पुष्प अर्पित किए जाएंगे। इसमें बड़ी संख्या में छात्र और युवा शामिल होंगे।
Ranchi News: रांची। छात्र युवा संघर्ष समिति की ओर से शुक्रवार को डोमिसाइल आंदोलन के शहीदों को श्रद्धांजलि दी जाएगी। संगठन के प्रदेश अध्यक्ष ललित नारायण ओझा ने बताया कि मेन रोड स्थित शहीद स्मारक स्थल पर सुबह 11:30 बजे से कार्यक्रम आयोजित होगा। इस दौरान आंदोलन में शहीद हुए लोगों के तैलचित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया जाएगा। इस श्रद्धांजलि सभा में संगठन से जुड़े बड़ी संख्या में छात्र और युवा शामिल होंगे।
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