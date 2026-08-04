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Ranchi News: दिशुम गुरु शिबू सोरेन की पुण्यतिथि पर दी गई भावभीनी श्रद्धांजलि

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रांची
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Ranchi News: रनिया में दिशुम गुरु शिबू सोरेन की प्रथम पुण्यतिथि पर एक श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। विद्यालय परिवार और छात्रों ने उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। रेशमा बखला ने शिबू सोरेन के जीवन और झारखंड राज्य आंदोलन में उनके योगदान पर चर्चा की। उन्होंने छात्रों को अच्छे नागरिक बनने का आह्वान किया।

Ranchi News: दिशुम गुरु शिबू सोरेन की पुण्यतिथि पर दी गई भावभीनी श्रद्धांजलि

Ranchi News: रनिया, प्रतिनिधि। दिशुमguru शिबू सोरेन की प्रथम पुण्यतिथि पर मंगलवार को एसएस 2 उच्च विद्यालय, रनिया में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में विद्यालय परिवार एवं छात्र-छात्राओं ने उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर भावभीनी श्रद्धांजलि दी।

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श्रद्धांजलि सभा का आयोजन

प्रभारी प्रधानाध्यापिका रीता सरोजनी कोनगाड़ी के नेतृत्व में आयोजित श्रद्धांजलि सभा में विद्यालय के सभी शिक्षक-शिक्षिकाओं तथा बाल संसद के सदस्यों ने शिबू सोरेन के व्यक्तित्व एवं कृतित्व को याद किया। इस अवसर पर इतिहास शिक्षिका रेशमा बखला ने दिशुम गुरु शिबू सोरेन के जीवन और अलग झारखंड राज्य आंदोलन में उनके महत्वपूर्ण योगदान पर विस्तार से प्रकाश डाला।

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शिबू सोरेन का योगदान

उन्होंने कहा कि संयुक्त बिहार के दौर में दक्षिणी बिहार के आदिवासियों एवं मूलवासियों की उपेक्षा और पिछड़ेपन के खिलाफ शिबू सोरेन ने संघर्ष का बिगुल फूंका तथा झारखंड मुक्ति मोर्चा के गठन के माध्यम से अलग राज्य आंदोलन को नई दिशा प्रदान की। उन्होंने कहा कि शिबू सोरेन का सपना एक समृद्ध, विकसित और न्यायपूर्ण झारखंड का था, जिसे साकार करने की जिम्मेदारी नई पीढ़ी पर है। इस अवसर पर रेशमा बखला ने छात्र-छात्राओं से मन लगाकर पढ़ाई करने, अच्छे एवं जिम्मेदार नागरिक बनने तथा अपने कार्यों से झारखंड का नाम रोशन करने का आह्वान किया। कार्यक्रम में विद्यालय के सभी शिक्षक-शिक्षिकाओं के साथ बड़ी संख्या में छात्र-छात्राएं उपस्थित थे।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

दिशुम गुरु शिबू सोरेन की पुण्यतिथि कब मनाई गई?
दिशुम गुरु शिबू सोरेन की प्रथम पुण्यतिथि मंगलवार को मनाई गई।
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