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Ranchi News: बंगाली युवा मंच चैरिटेबल ट्रस्ट ने किया पौधरोपण

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रांची
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Ranchi News: रांची में बंगाली युवा मंच चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से पौधरोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वन विभाग के सहयोग से लगभग 50 पौधे लगाए गए। कार्यक्रम में मंच के सभी सदस्य और वन विभाग के अधिकारी शामिल हुए और स्वच्छ व हरित वातावरण के लिए संकल्प लिया।

Ranchi News: बंगाली युवा मंच चैरिटेबल ट्रस्ट ने किया पौधरोपण

Ranchi News: रांची, विशेष संवाददाता। बंगाली युवा मंच चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से पर्यावरण संरक्षण और हरित अभियान को बढ़ावा देने के उद्देश्य से रविवार को पौधरोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम वन विभाग के सहयोग से संपन्न हुआ, जिसमें लगभग 50 गुलमोहर, स्वर्णचंपा और पीपल के पौधे स्मार्ट सिटी परिसर में लगाए गए। यह कार्यक्रम मंच के संरक्षक सुप्रियो भट्टाचार्य के दिशा-निर्देश और मंच के अध्यक्ष अभिषेक चौधरी व सचिव अनूप चक्रवर्ती के नेतृत्व में आयोजित किया गया। इसमें मंच के पदाधिकारियों सहित सभी सदस्यों और वन विभाग के अधिकारियों व कर्मचारियों ने भाग लेकर पर्यावरण संरक्षण का संकल्प लिया।

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वक्ताओं ने कहा कि पौधरोपण सिर्फ एक कार्यक्रम नहीं, बल्कि आनेवाली पीढ़ियों के लिए स्वच्छ व हरित वातावरण सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

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