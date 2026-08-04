Ranchi News: दैनिक उपयोग की वस्तुएं बनाने का प्रशिक्षण
Ranchi News: जशपुरिया बीएड कॉलेज में कम लागत पर दैनिक उपयोग की वस्तुओं का प्रशिक्षण आयोजित किया गया। इस प्रशिक्षण में 10 वस्तुएं जैसे फिनाइल और हैंडवॉश बनाने का तरीका सिखाया गया। लक्ष्मण पात्र और अन्य ने ग्रामीणों को आत्मनिर्भर बनाने का महत्व बताया। यह पहल स्वरोजगार और आर्थिक सशक्तीकरण के लिए महत्वपूर्ण है।
Ranchi News: अनगड़ा, प्रतिनिधि। जशपुरिया बीएड कॉलेज, बीसा परिसर में मंगलवार को कम लागत में दैनिक उपयोग की वस्तुएं बनाने का प्रशिक्षण आयोजित किया गया। सहकार भारती के राष्ट्रीय कार्यालय प्रमुख सह भारत आर्थिक स्वावलंबन प्रमुख लक्ष्मण पात्र, प्रदेश महामंत्री धनंजय सिंह और मंत्री राकेश चौधरी ने प्रशिक्षण दिया। इस दौरान फिनाइल, हैंडवॉश, ग्लास क्लीनर, कार वॉश समेत 10 दैनिक उपयोग की वस्तुओं को कम लागत में तैयार करने का व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया गया। साथ ही गोबर से मोबाइल रेडिएशन चिप बनाने की विधि की भी जानकारी दी गई। कॉलेज के चेयरमैन जैलेन्द्र कुमार ने कहा कि यह प्रशिक्षण ग्रामीणों को आत्मनिर्भर बनाने, स्वरोजगार के अवसर बढ़ाने और आर्थिक रूप से सशक्त करने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल है।
मौके पर बिगेश्वर महतो, जयनंदन सिंह, कमलाकांत मुंडा, बरतू बेदिया, बालेश्वर बेदिया, सजीव कुमार, विभा कुमारी, काजल गोस्वामी, पवन लोहरा, बबलू, शिशु उरांव, मोहन भोगता समेत अन्य उपस्थित थे।
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