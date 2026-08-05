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Ranchi News: तैमारा में दीवार गिरने से दबकर गर्भवती महिला की मौत

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रांची
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Ranchi News: बुंडू में तैमारा पंचायत भवन के पास एक दीवार गिरने से 23 वर्षीय आरती देवी की मौत हो गई। वह बर्तन धो रही थीं जब दीवार अचानक गिर गई। गंभीर रूप से घायल होने के बाद, उन्हें अस्पताल ले जाते समय मौत हो गई। आरती अपने पीछे एक बेटा और गर्भ में एक बच्चा छोड़ गई हैं।

Ranchi News: तैमारा में दीवार गिरने से दबकर गर्भवती महिला की मौत

Ranchi News: बुंडू, प्रतिनिधि। दशम फॉल थाना क्षेत्र में तैमारा पंचायत भवन के समीप मंगलवार शाम अचानक एक दीवार गिरने से 23 वर्षीया आरती देवी की मौत हो गई। हादसा शाम करीब साढ़े चार बजे हुआ। उस समय हल्की बारिश हो रही थी और आरती देवी दीवार के पास बर्तन धो रही थीं। तभी अचानक दीवार उनके ऊपर गिर गई। दीवार के नीचे दबने से वह गंभीर रूप से घायल हो गईं। परिजनों और स्थानीय लोगों ने उन्हें तुरंत बुंडू अनुमंडलीय अस्पताल ले जाने का प्रयास किया, लेकिन रास्ते में ही उनकी मौत हो गई। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए रिम्स, रांची भेज दिया।

मृतका अपने पीछे लगभग दो वर्ष का एक बेटा छोड़ गई हैं। बताया जा रहा है कि वह गर्भवती भी थीं। परिवार की आर्थिक स्थिति अत्यंत दयनीय है। उनके पति मजदूरी कर परिवार का भरण-पोषण करते हैं और परिवार आज भी कच्चे मकान में रहता है। घटना के बाद गांव में शोक का माहौल है। ग्रामीणों ने प्रशासन से पीड़ित परिवार को तत्काल आर्थिक सहायता और उचित मुआवजा देने की मांग की है। साथ ही अंचल अधिकारी से सरकारी सहायता उपलब्ध कराने की अपील की है।

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