Ranchi News: सिक्किम टनल हादसे के बाद रनिया में मातम, आज पहुंचेगा दोनों मजदूरों का शव

Ranchi News: सिक्किम के नामची जिले में निर्माणाधीन एनएचपीसी तीस्ता स्टेज-6 जलविद्युत परियोजना की सुरंग में हुए विस्फोट में दो प्रवासी मजदूरों की मौत हो गई। मृतकों के परिवार ने सरकार से आर्थिक सहायता और बच्चों की पढ़ाई के लिए मदद मांगी है। गांव में शोक का माहौल है और अंतिम संस्कार की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं।

Ranchi News: रनिया, प्रतिनिधि। सिक्किम के नामची जिले में निर्माणाधीन एनएचपीसी तीस्ता स्टेज-6 जलविद्युत परियोजना की सुरंग में हुए विस्फोट में रनिया प्रखंड के डाहु बड़का टोली गांव के दो प्रवासी मजदूर 22वर्षीय कृष्णा साहू और बुडलु विकास कण्डुलना की मौत के बाद पूरे गांव में शोक का माहौल है। मृतक कृष्णा साहू के साथ कार्यरत घायल बबलू साहू तथा बुडलु विकास के बड़े भाई जॉनसन कण्डुलना ने बताया कि गुरुवार को दोनों शव अलग-अलग एंबुलेंस से पैतृक गांव के लिए रवाना कर दिए गए हैं। शुक्रवार को दोनों शव गांव पहुंचने की संभावना है। कृष्णा साहू के शव के साथ लोवा निवासी कस्तु बड़ाईक और बानो निवासी वीरेंद्र गोप, जबकि बुडलु विकास के शव के साथ उनके बड़े भाई जॉनसन कण्डुलना और कैलाश बड़ाईक लौट रहे हैं।

गांव में शोक का माहौल गांव में अंतिम संस्कार की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। हादसे के बाद दोनों परिवारों का रो-रोकर बुरा हाल है और कई घरों में चूल्हे तक नहीं जले। कृष्णा साहू के माता-पिता बिरसी देवी और सुरेश साहू बेटे के अंतिम दर्शन का इंतजार कर रहे हैं। वहीं बुडलु विकास कण्डुलना की पत्नी आशा कण्डुलना ने सरकार से आर्थिक सहायता और बच्चों की पढ़ाई की व्यवस्था की मांग की है। घटना की सूचना के बाद बीडीओ प्रशांत डांग, श्रम विभाग के पदाधिकारी वाल्टर कुजूर, जिला परिषद अध्यक्ष मसीह गुड़िया, भाजपा जिला महामंत्री निखिल कण्डुलना, डाहु मुखिया रिमिश कण्डुलना सहित कई जनप्रतिनिधियों ने परिजनों से मिलकर सांत्वना दी। तोरपा विधायक सुदीप गुड़िया ने भी मृतकों के परिजनों को उचित मुआवजा और सरकारी सहायता देने की मांग की।

शुक्रवार को शव गांव पहुंचने की संभावना कृष्णा साहू और बुडलु विकास कण्डुलना के शव गुरुवार को सिक्किम से एंबुलेंस के जरिए रवाना किए गए। शुक्रवार को उनके पैतृक गांव पहुंचने की संभावना है। परिजन और ग्रामीण अंतिम दर्शन के लिए इंतजार कर रहे हैं। डाहु बड़का टोली गांव में अंतिम संस्कार की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। हादसे के बाद पूरे गांव में शोक का माहौल है। मृतकों के परिवारों ने सरकार से आर्थिक सहायता और बच्चों की पढ़ाई की व्यवस्था सुनिश्चित करने की मांग की है।