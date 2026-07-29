Ranchi News: ट्रैक्टर पलटा, दबकर युवक की मौत
Ranchi News: अनगड़ा थाना क्षेत्र के टाटी पंचायत के नवाडीह गांव में बुधवार को ट्रैक्टर पलटने से 20 वर्षीय युवक भोगना बेदिया की मौत हो गई। यह घटना दोपहर लगभग 12 बजे हुई। भोगना के पिता की भी दो वर्ष पूर्व एक पेड़ से गिरने की वजह से मौत हुई थी। मामले की सूचना अनगड़ा थाना को दी गई है।
Ranchi News: अनगड़ा, प्रतिनिधि। अनगड़ा थाना क्षेत्र के टाटी पंचायत के नवाडीह गांव में बुधवार को खेत जोतने के दौरान ट्रैक्टर पलटने से एक युवक की मौत हो गई। मृतक की पहचान नवाडीह निवासी भोगना बेदिया (20) के रूप में हुई है। घटना बुधवार दोपहर करीब 12 बजे की है। बताया गया कि दो वर्ष पूर्व भोगना बेदिया के पिता महेंद्र बेदिया की भी पेड़ से गिरने के कारण मौत हो गई थी। घटना की सूचना अनगड़ा थाना को दे दी गई है।
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