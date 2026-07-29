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Ranchi News: खेत जोतने के दौरान ट्रैक्टर पलटा, युवक की मौत

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रांची
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Ranchi News: सिकिदिरी थाना क्षेत्र के नवाडीह गांव में खेत जोतने के दौरान एक ट्रैक्टर पलटने से 20 वर्षीय भोगना बेदिया की मौत हो गई। यह घटना बुधवार दोपहर हुई। दो साल पहले उसके पिता की भी एक दुर्घटना में मौत हो गई थी। पुलिस को घटना की जानकारी नहीं दी गई है।

Ranchi News: खेत जोतने के दौरान ट्रैक्टर पलटा, युवक की मौत

Ranchi News: अनगड़ा, प्रतिनिधि। सिकिदिरी थाना क्षेत्र के टाटी पंचायत स्थित नवाडीह गांव में बुधवार दोपहर खेत जोतने के दौरान ट्रैक्टर पलटने से 20 वर्षीय भोगना बेदिया की मौत हो गई। वह नवाडीह गांव का रहने वाला था। बताया जाता है कि दो वर्ष पूर्व उसके पिता महेंद्र बेदिया की भी पेड़ से गिरने के कारण मौत हो गई थी। घटना की सूचना सिकिदिरी थाना को नहीं दी गई है। थाना प्रभारी बम शंकर यादव ने बताया कि उन्हें मामले की जानकारी नहीं मिली है। सूचना मिलने पर पुलिस आवश्यक कार्रवाई करेगी।

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