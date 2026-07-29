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Ranchi News: सड़क हादसे में हुई युवक की मौत मामले में केस

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रांची
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Ranchi News: धुर्वा टंगटंग टोली ओवरब्रिज के पास बिनोद बड़ाइक की सड़क हादसे में मौत हो गई। उनकी पत्नी संकिता ने शिकायत दर्ज कराई है। बिनोद सात जुलाई को एक शादी समारोह में गए थे और ओवरटेक करते समय उनकी बाइक दुर्घटनाग्रस्त हो गई। उन्हें अस्पताल ले जाया गया, लेकिन इलाज के दौरान मौत हो गई।

Ranchi News: सड़क हादसे में हुई युवक की मौत मामले में केस

Ranchi News: रांची। धुर्वा टंगटंग टोली ओवरब्रिज के पास बाइक सवार युवक बिनोद बड़ाइक की सड़क हादसे में हुई मौत के मामले में प्राथमिकी दर्ज की गई है। पत्नी संकिता बड़ाइक ने आवेदन में कहा कि उनके पति बिनोद पांच जुलाई को शादी समारोह में शामिल होने के लिए गए हुए थे। इसी दौरान ओवरटेक करने के चक्कर में उनकी गाड़ी अनियंत्रित हो गई और दूसरी गाड़ी में धक्का मार दिया। इस घटना में उनके पति गंभीर रूप से घायल हो गए। स्थानीय लोग आनन-फानन में उन्हें अस्पताल ले गए, जहां इलाज के दौरान उनके पति की मौत हो गयी। इधर, पुलिस मामले की जांच में जुट गई है।

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