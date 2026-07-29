Ranchi News: सड़क हादसे में हुई युवक की मौत मामले में केस
Ranchi News: धुर्वा टंगटंग टोली ओवरब्रिज के पास बिनोद बड़ाइक की सड़क हादसे में मौत हो गई। उनकी पत्नी संकिता ने शिकायत दर्ज कराई है। बिनोद सात जुलाई को एक शादी समारोह में गए थे और ओवरटेक करते समय उनकी बाइक दुर्घटनाग्रस्त हो गई। उन्हें अस्पताल ले जाया गया, लेकिन इलाज के दौरान मौत हो गई।
Ranchi News: रांची। धुर्वा टंगटंग टोली ओवरब्रिज के पास बाइक सवार युवक बिनोद बड़ाइक की सड़क हादसे में हुई मौत के मामले में प्राथमिकी दर्ज की गई है। पत्नी संकिता बड़ाइक ने आवेदन में कहा कि उनके पति बिनोद पांच जुलाई को शादी समारोह में शामिल होने के लिए गए हुए थे। इसी दौरान ओवरटेक करने के चक्कर में उनकी गाड़ी अनियंत्रित हो गई और दूसरी गाड़ी में धक्का मार दिया। इस घटना में उनके पति गंभीर रूप से घायल हो गए। स्थानीय लोग आनन-फानन में उन्हें अस्पताल ले गए, जहां इलाज के दौरान उनके पति की मौत हो गयी। इधर, पुलिस मामले की जांच में जुट गई है।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।