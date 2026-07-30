Ranchi News: कर्रा में डोभा में डूबने से 45 वर्षीय ग्रामीण की मौत
Ranchi News: कर्रा प्रखंड के जरियागढ़ थाना क्षेत्र के कष्टशेमला गांव में 45 वर्षीय तुरिया उरांव डोभा में डूबने से मृत्यु हो गई। उन्हें देर शाम तक घर नहीं लौटने पर खोजा गया, और उनका शव डोभा में मिला। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है, और परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है।
Ranchi News: कर्रा प्रतिनिधि। कर्रा प्रखंड के जरियागढ़ थाना क्षेत्र के कष्टशेमला गांव में डोभा में डूबने से 45 वर्षीय ग्रामीण की मौत हो गई। मृतक की पहचान तुरिया उरांव (पिता– शिबू उरांव) के रूप में हुई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार बुधवार की शाम तुरिया उरांव घर से डोभा की ओर गए थे, लेकिन देर शाम तक वापस नहीं लौटे।
शव की खोज
परिजनों ने उनकी काफी खोजबीन की, जिसके बाद उनका शव डोभा में डूबा हुआ मिला। घटना की सूचना गुरुवार को जरियागढ़ थाना पुलिस को दी गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पोस्टमार्टम की प्रक्रिया पूरी होने के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया। पुलिस मामले की आवश्यक कार्रवाई में जुटी हुई है।
परिवार पर दुखों का पहाड़
मृतक अपने पीछे पत्नी, दो पुत्र और दो पुत्रियों का परिवार छोड़ गए हैं। बताया गया कि उनके चार बच्चों में से दो की शादी हो चुकी है, जबकि दो बच्चे अभी परिवार के साथ हैं। तुरिया उरांव की असामयिक मौत से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। अब पत्नी पर ही परिवार और दो बच्चों के पालन-पोषण की जिम्मेदारी आ गई है। घटना के बाद पूरे गांव में शोक का माहौल है और ग्रामीणों ने शोकाकुल परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की।
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