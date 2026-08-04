Ranchi News: कांके डैम में डूबने से दो मासूम बच्चों की मौत
Ranchi News: कांके डैम में डूबने से दो मासूमों की मौत, खेलते-खेलते नहाने गए थे दोनों नाबालिग नहाने के दौरान डूब जाने से दो नाबालिगों की मौत हो गई। घटना के बाद पूरे
Ranchi News: रातू, प्रतिनिधि। थाना क्षेत्र के कांके डैम में मंगलवार दोपहर नहाने के दौरान डूबने से दो नाबालिगों की मौत हो गई। मृतकों की पहचान 6 वर्षीय रेयांश नायक, पिता रोहित नायक और 7 वर्षीय अंकुश कुमार, पिता विनोद कुमार के रूप में हुई है। दोनों नवासोसो गांव के रहने वाले थे। जानकारी के अनुसार मंगलवार दोपहर करीब 12:30 बजे दोनों बच्चे खेलते-खेलते डैम किनारे पहुंचे और नहाने के दौरान गहरे पानी में चले गए। रोहित नायक ने बताया कि घर लौटने पर उनके 5 वर्षीय छोटे बेटे ऋषभ ने घटना की जानकारी दी। इसके बाद परिजन और ग्रामीण डैम पहुंचे। ग्रामीणों की करीब दो घंटे की मशक्कत के बाद पहले अंकुश और फिर रेयांश का शव पानी से बाहर निकाला गया।सूचना
पर रातू पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने पोस्टमार्टम कराने की बात कही, लेकिन दोनों परिवारों ने इससे इनकार कर दिया, जिसके बाद शव परिजनों को सौंप दिए गए। रोहित नायक ने डैम में मौजूद मछुआरों पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कहा कि उन्होंने बच्चों को नहाने से नहीं रोका। घटना के बाद दोनों परिवारों का रो-रोकर बुरा हाल है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।