Ranchi News: कांके डैम में डूबने से दो मासूम बच्चों की मौत

Ranchi News: रातू, प्रतिनिधि। थाना क्षेत्र के कांके डैम में मंगलवार दोपहर नहाने के दौरान डूबने से दो नाबालिगों की मौत हो गई। मृतकों की पहचान 6 वर्षीय रेयांश नायक, पिता रोहित नायक और 7 वर्षीय अंकुश कुमार, पिता विनोद कुमार के रूप में हुई है। दोनों नवासोसो गांव के रहने वाले थे। जानकारी के अनुसार मंगलवार दोपहर करीब 12:30 बजे दोनों बच्चे खेलते-खेलते डैम किनारे पहुंचे और नहाने के दौरान गहरे पानी में चले गए। रोहित नायक ने बताया कि घर लौटने पर उनके 5 वर्षीय छोटे बेटे ऋषभ ने घटना की जानकारी दी। इसके बाद परिजन और ग्रामीण डैम पहुंचे। ग्रामीणों की करीब दो घंटे की मशक्कत के बाद पहले अंकुश और फिर रेयांश का शव पानी से बाहर निकाला गया।सूचना