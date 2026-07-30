Ranchi News: लापता बच्चे का शव घर के कुएं से मिला शव
Ranchi News: रांची के हेसाग तिरंगा चौक स्थित घर के कुएं से लापता पांच वर्षीय नित्यांश मिर्धा का शव बरामद हुआ। बुधवार की रात नित्यांश घर के आंगन से गायब हो गया था। पुलिस द्वारा खोजबीन के दौरान नित्यांश का चप्पल कुएं के पास मिला और खोज के बाद शव को निकाला गया। आँकड़ों से पता चला कि वह खेलने के दौरान गिर गया था।
Ranchi News: रांची, प्रमुख संवाददाता। रांची के हेसाग तिरंगा चौक स्थित घर के कुएं से लापता पांच वर्षीय नित्यांश मिर्धा का शव बरामद किया गया। नित्यांश बुधवार से लापता था। नित्यांश तिरंगा चौक लटमा में रहता था। बुधवार की रात करीब आठ बजे नित्यांश घर के आंगन से ही लापता हो गया। परिजनों ने काफी खोजबीन की, लेकिन उसका कुछ पता नहीं चला। रात करीब दस बजे परिजन जगन्नाथपुर थाना पहुंचे और मामले की जानकारी पुलिस को दी। मामले को गंभीरता से लेते हुए जगन्नाथपुर पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस की एक टीम उस इलाके में लगे सीसीटीवी कैमरा से फुटेज खंगालने में जुट गई।
दूसरी टीम नित्यांश के घर के आसपास खोजना शुरू की। पुलिस की टीम ने जिन बच्चों के साथ नित्यांश खेल रहा था, उससे भी पूछताछ की। खोजबीन के दौरान पुलिस को घर के आंगन में स्थित कुएं के पास से नित्यांश का चप्पल मिला। इसके बाद पुलिस की टीम कुएं में बच्चे को तलाशना शुरू की। कुछ ही देर में बच्चे का शव पानी के उपर आ गया। पुलिस स्थानीय लोगों की मदद से उसे निकाला और पोस्टमार्टम के लिए रिम्स भेज दिया। जांच पड़ताल में पता चला कि नित्यांश खेलने के दौरान ही कुएं में गिरा है।
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