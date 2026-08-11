Ranchi News: राजाउलातु पंचायत के मुखिया रंजीत का निधन
Ranchi News: नामकुम के राजाउलातु पंचायत के मुखिया रंजीत लकड़ा का निधन हो गया। वे लंबे समय से निमोनिया और मधुमेह से पीड़ित थे और उन्होंने रांची के निजी नर्सिंग होम में अंतिम सांस ली। उनके निधन से क्षेत्र में शोक की लहर है। विधायक राजेश कच्छप ने उन्हें समाजसेवी बताया।
Ranchi News: नामकुम, संवाददाता। राजाउलातु पंचायत के मुखिया रंजीत लकड़ा का सोमवार देर रात निधन हो गया। वे लंबे समय से निमोनिया और मधुमेह से पीड़ित थे। उनका इलाज नामकुम के एक अस्पताल में चल रहा था। तबीयत बिगड़ने पर उन्हें रांची के बरियातू स्थित निजी नर्सिंग होम में भर्ती कराया गया, जहां उन्होंने अंतिम सांस ली। सरल एवं सौम्य स्वभाव के रंजीत लकड़ा राजाउलातु के ग्राम प्रधान भी थे। वे लगातार दूसरी बार पंचायत के मुखिया चुने गए थे। उनके निधन से क्षेत्र में शोक की लहर है। वे अपने पीछे पत्नी और चार बच्चों सहित भरा-पूरा परिवार छोड़ गए हैं। मंगलवार को राजाउलातु में उनका अंतिम संस्कार किया गया।
शवयात्रा में बड़ी संख्या में ग्रामीण और जनप्रतिनिधि शामिल हुए। विधायक राजेश कच्छप ने कहा कि रंजीत लकड़ा के निधन से क्षेत्र ने एक सच्चे समाजसेवी को खो दिया है। बीडीओ प्रियंका हेम्ब्रोम, सीओ कमलकिशोर सिंह, प्रमुख आशा कच्छप, उपप्रमुख वीणा कुमारी सहित कई जनप्रतिनिधियों ने शोक व्यक्त किया।
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