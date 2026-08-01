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Ranchi News: तेलंगाना में रनिया के मजदूर की मौत, परिवार पर टूटा दुखों का पहाड़

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रांची
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Ranchi News: सिक्किम के रनिया प्रखंड में एक और प्रवासी मजदूर की मौत ने क्षेत्र में चिंता और शोक का माहौल पैदा कर दिया है। 21 वर्षीय करमपाल सिंह की तेलंगाना में इलाज के दौरान मौत हो गई। परिवार की आर्थिक स्थिति खराब है और शव लाने के लिए मदद मांगी गई है।

Ranchi News: तेलंगाना में रनिया के मजदूर की मौत, परिवार पर टूटा दुखों का पहाड़

Ranchi News: रनिया, प्रतिनिधि। सिक्किम टनल हादसे में रनिया प्रखंड के दो मजदूरों की मौत के सदमे से लोग अभी उबर भी नहीं पाए थे कि एक और प्रवासी मजदूर की मौत की खबर ने पूरे क्षेत्र को झकझोर दिया। रनिया प्रखंड के बनई गांव निवासी 21 वर्षीय करमपाल सिंह की तेलंगाना में इलाज के दौरान शनिवार को मौत हो गई। लगातार हो रही प्रवासी मजदूरों की मौत की घटनाओं ने इलाके में चिंता और शोक का माहौल पैदा कर दिया है। गोवा में बिगड़ी तबीयत, ट्रेन यात्रा के दौरान हुई हालत गंभीर:

करमपाल सिंह का यात्रा विवरण

परिजनों ने बताया कि करमपाल सिंह करीब चार माह पहले अपने साथियों के साथ मजदूरी करने गोवा गया था। वहां काम करने के दौरान अचानक उसकी तबीयत बिगड़ गई। इसके बाद वह ट्रेन से अपने गांव लौट रहा था। यात्रा के दौरान तेलंगाना के ओरोंगल रेलवे स्टेशन पर उसकी हालत अधिक खराब हो गई। साथियों और स्थानीय पुलिस की मदद से उसे तत्काल अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के क्रम में शनिवार को उसकी मौत हो गई।

शव लाने के लिए परिवार की मदद

मौत की सूचना मिलते ही बनई गांव में मातम छा गया। वृद्ध माता-पिता और अन्य परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। मृतक के पिता कोका सिंह ने बताया कि परिवार की आर्थिक स्थिति बेहद कमजोर है। ऐसे में उन्हें समझ नहीं आ रहा कि बेटे का शव गांव तक कैसे लाया जाए। उन्होंने बताया कि उनका बड़ा बेटा भी मजदूरी के लिए हिमाचल प्रदेश गया हुआ है। आर्थिक तंगी के कारण परिवार ने स्थानीय विधायक सुदीप गुड़िया से सहायता की गुहार लगाई है। विधायक ने मामले को गंभीरता से लेते हुए श्रम विभाग के अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई कर शव को जल्द गांव पहुंचाने की दिशा में पहल करने का निर्देश दिया है।

रनिया क्षेत्र में बढ़ती प्रवासी मजदूर मौतें

गौरतलब है कि पिछले 12 दिनों में रनिया क्षेत्र के प्रवासी मजदूर की मौत की यह तीसरी घटना है। इससे पहले 20 जुलाई को सिक्किम टनल हादसे में डाहू गांव के दो मजदूरों की जान चली गई थी। लगातार हो रही ऐसी घटनाओं से क्षेत्र के लोगों में चिंता बढ़ गई है। ग्रामीणों का कहना है कि स्थानीय स्तर पर रोजगार के पर्याप्त अवसर नहीं होने के कारण बड़ी संख्या में युवा दूसरे राज्यों में मजदूरी करने जाते हैं। असुरक्षित परिस्थितियों में काम करने और समय पर चिकित्सा सुविधा नहीं मिलने से ऐसी दुखद घटनाएं सामने आ रही हैं। लोगों ने प्रवासी मजदूरों की सुरक्षा, पंजीकरण और आपातकालीन सहायता व्यवस्था को और मजबूत करने की मांग की है.

सामान्य प्रश्न

करमपाल सिंह की मौत कैसे हुई?
करमपाल सिंह की मौत तेलंगाना में इलाज के दौरान हुई।
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