Ranchi News: सीएम आवास के आसपास के प्रमुख मार्ग पर जाम में फंसे राहगीर

Ranchi News: रांची, प्रमुख संवाददाता। कांके रोड और सिदो-कान्हू पार्क मार्ग पर मंगलवार को दिन में रुक-रुक कर जाम लगा। काफी देर तक इसमें फंसकर वाहन चालक परेशान हुए। मुख्यमंत्री आवास के आसपास के मार्गों पर भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच बैरिकेडिंग होने से रातू रोड में टीवी टावर से होकर इंजीनिरयरिंग लाइन, आड्रे हाउस मार्ग पर मुख्य सचिव के आवास के पास, बरियातू रोड एवं पंडित दीनदयाल नगर मार्ग के अलावा न्यू मार्केट के पानी टंकी मोड़ मार्ग पर व्यस्त समय में वाहन फंसे रहे। जाम में मरीज को लेकर आई एक एंबुलेंस भी फंसी रही। इंजीनियरिंग लाइन चौक के पास बैरिकेडिंग के कारण चालक वाहनों को लेकर न्यू पुलिस लाइन की ओर से कांके रोड निकल रहे थे, लेकिन इस मार्ग पर श्रीराम मंदिर चौक के पास बैरिकेडिंग की वजह से लोग वाहन लेकर सिद्धो कान्हो पार्क मार्ग की ओर से आगे बढ़े।