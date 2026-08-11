Ranchi News: सीएम आवास के आसपास के प्रमुख मार्ग पर जाम में फंसे राहगीर
Ranchi News: रांची में मंगलवार को कांके रोड और सिदो-कान्हू पार्क मार्ग पर दिन में लगातार जाम लगा रहा। मुख्यमंत्री आवास के पास सुरक्षा व्यवस्था और बैरिकेडिंग के कारण कई रास्ते बाधित हो गए। एंबुलेंस सहित कई वाहन फंसे रहे, जिससे वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ा।
Ranchi News: रांची, प्रमुख संवाददाता। कांके रोड और सिदो-कान्हू पार्क मार्ग पर मंगलवार को दिन में रुक-रुक कर जाम लगा। काफी देर तक इसमें फंसकर वाहन चालक परेशान हुए। मुख्यमंत्री आवास के आसपास के मार्गों पर भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच बैरिकेडिंग होने से रातू रोड में टीवी टावर से होकर इंजीनिरयरिंग लाइन, आड्रे हाउस मार्ग पर मुख्य सचिव के आवास के पास, बरियातू रोड एवं पंडित दीनदयाल नगर मार्ग के अलावा न्यू मार्केट के पानी टंकी मोड़ मार्ग पर व्यस्त समय में वाहन फंसे रहे। जाम में मरीज को लेकर आई एक एंबुलेंस भी फंसी रही। इंजीनियरिंग लाइन चौक के पास बैरिकेडिंग के कारण चालक वाहनों को लेकर न्यू पुलिस लाइन की ओर से कांके रोड निकल रहे थे, लेकिन इस मार्ग पर श्रीराम मंदिर चौक के पास बैरिकेडिंग की वजह से लोग वाहन लेकर सिद्धो कान्हो पार्क मार्ग की ओर से आगे बढ़े।
इस मार्ग पर भी रांची कॉलेज मैदान के मुहाने के पास जाम की स्थिति बनी रही। निगम पार्क की ओर से भेजे गए वाहन इसी मुहाने पर जाम में फंस गए। वहीं कई दो और चार पहिया वाहन जाम से बचने के लिए हातमा बस्ती वाले मार्ग से कॉलेज मैदान की ओर निकले। इस मार्ग पर भी कुछ ही देर में दोनों छोर पर वाहनों की लंबी कतार लग गई।
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