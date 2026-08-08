Ranchi News: मुरहू थाना में वाहन यार्ड नहीं, सड़क किनारे खड़े जब्त वाहनों से बढ़ी परेशानी

Ranchi News: मुरहू थाने में जब्त वाहनों को रखने के लिए कोई अलग वाहन यार्ड नहीं होने के कारण सड़क किनारे और आसपास बड़ी संख्या में वाहन खड़े किए जा रहे हैं। इससे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। प्रशासन ने स्थायी वाहन यार्ड बनाने की मांग की है।

Ranchi News: मुरहू, प्रतिनिधि। मुरहू थाना में जब्त वाहनों को रखने के लिए अलग से वाहन यार्ड की व्यवस्था नहीं होने के कारण थाना परिसर के साथ-साथ सड़क किनारे और आसपास के खाली स्थानों में बड़ी संख्या में वाहन खड़े किए जा रहे हैं। इससे आम लोगों के साथ आसपास रहने वाले लोगों और सरकारी कार्यालयों में आने-जाने वाले कर्मियों को भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सड़क किनारे बेतरतीब ढंग से खड़े वाहनों के कारण यातायात व्यवस्था प्रभावित हो रही है और दुर्घटना की आशंका भी बनी रहती है। थाना परिसर के आसपास रहने वाले लोगों का कहना है कि सड़क किनारे और आसपास बड़ी संख्या में जब्त वाहन खड़े रहने से कई स्थानों पर आवागमन का रास्ता संकरा हो गया है। कई जगह वाहनों के कारण घरों के सामने तक रास्ता बाधित हो जाता है। इससे लोगों को घर से निकलने और आने-जाने में परेशानी होती है। स्थानीय लोगों के अनुसार लंबे समय से जब्त वाहनों के खड़े रहने के कारण आसपास का क्षेत्र अव्यवस्थित नजर आता है।

ब्लॉक परिसर में भी बढ़ा वाहनों का दबाव: थाना परिसर में जगह की कमी के कारण कई जब्त वाहनों को मुरहू ब्लॉक परिसर में भी खड़ा किया जा रहा है। इससे प्रखंड कार्यालय परिसर में वाहनों का जमावड़ा बढ़ गया है। सरकारी कार्यों से प्रखंड कार्यालय पहुंचने वाले लोगों को अपने वाहन खड़े करने में परेशानी होती है। वहीं, परिसर में पैदल और वाहनों से आवागमन के लिए उपलब्ध जगह भी प्रभावित हो रही है। इससे सरकारी कामकाज के लिए आने वाले लोगों को अनावश्यक परेशानी झेलनी पड़ रही है।

एनएच-20 किनारे दुर्घटना का खतरा: मुरहू थाना के समीप एनएच-20 के किनारे जब्त वाहनों को खड़ा किए जाने से दुर्घटना की आशंका बनी रहती है। सड़क के किनारे खड़े वाहनों के कारण राहगीरों और वाहन चालकों को सड़क पर आवागमन के दौरान परेशानी होती है। रात के समय पर्याप्त दृश्यता नहीं होने पर खतरा और बढ़ जाता है। तेज गति से आने वाले वाहनों के लिए सड़क किनारे खड़े जब्त वाहन दुर्घटना का कारण बन सकते हैं।

स्थायी वाहन यार्ड बनाने की मांग: स्थानीय लोगों ने प्रशासन से मुरहू थाना के लिए अलग और सुरक्षित वाहन यार्ड की व्यवस्था कराने की मांग की है। लोगों का कहना है कि जब्त वाहनों को सुरक्षित और व्यवस्थित तरीके से रखने के लिए स्थायी स्थान उपलब्ध कराया जाना जरूरी है। इससे थाना परिसर, ब्लॉक परिसर और सड़क किनारे वाहनों के अनियंत्रित जमावड़े से राहत मिलेगी। साथ ही यातायात व्यवस्था सुचारू होने के साथ दुर्घटना की आशंका भी कम होगी।