Ranchi News: पहाड़ी मंदिर के आसपास से वाहनों का प्रवेश आज रहेगा बंद

Ranchi News: रांची, प्रमुख संवाददाता। राजधानी में सावन माह की पहली सोमवारी पर सुगम यातायात और श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए पुलिस ने पुख्ता व्यवस्था की है। पहाड़ी मंदिर आने वाले शिव भक्तों के वाहन पड़ाव के लिए अलग-अलग जगह व्यवस्था की गई है। रांची यातायात पुलिस के मुताबिक पहाड़ी मंदिर के आसपास की लूपलाइन से मुख्य द्वार तक वाहनों की आवाजाही पर प्रत्येक सोमवार को रोक रहेगी। गाड़ीखाना शनि मंदिर, रातू रोड दुर्गा मंदिर, रानी सती दादी मंदिर और बालाजी मंदिर मार्ग से पहाड़ी मंदिर की ओर वाहनों की आवाजाही बंद रहेगी। कोई वाहन न ले जा सके इसके लिए उक्त सभी मार्गों जगह-जगह बैरिकेडिंग की गई है। इसके अलावा जरूरत होने पर वाहनों के परिचालन के लिए कुछ समय तक के लिए रूट डायवर्ट करने और रोकने का भी विकल्प रखा गया है।