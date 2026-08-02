Ranchi News: पहाड़ी मंदिर के आसपास से वाहनों का प्रवेश आज रहेगा बंद
Ranchi News: रांची में सावन माह की पहली सोमवारी पर श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए पुलिस ने पुख्ता व्यवस्था की है। शिव भक्तों के वाहनों के लिए विभिन्न स्थानों पर पार्किंग की सुविधा होगी। पहाड़ी मंदिर के आसपास वाहनों की आवाजाही पर रोक रहेगी और बैरिकेडिंग की गई है।
Ranchi News: रांची, प्रमुख संवाददाता। राजधानी में सावन माह की पहली सोमवारी पर सुगम यातायात और श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए पुलिस ने पुख्ता व्यवस्था की है। पहाड़ी मंदिर आने वाले शिव भक्तों के वाहन पड़ाव के लिए अलग-अलग जगह व्यवस्था की गई है। रांची यातायात पुलिस के मुताबिक पहाड़ी मंदिर के आसपास की लूपलाइन से मुख्य द्वार तक वाहनों की आवाजाही पर प्रत्येक सोमवार को रोक रहेगी। गाड़ीखाना शनि मंदिर, रातू रोड दुर्गा मंदिर, रानी सती दादी मंदिर और बालाजी मंदिर मार्ग से पहाड़ी मंदिर की ओर वाहनों की आवाजाही बंद रहेगी। कोई वाहन न ले जा सके इसके लिए उक्त सभी मार्गों जगह-जगह बैरिकेडिंग की गई है। इसके अलावा जरूरत होने पर वाहनों के परिचालन के लिए कुछ समय तक के लिए रूट डायवर्ट करने और रोकने का भी विकल्प रखा गया है।
तीन स्थान पर वाहन खड़ा करने की है सुविधा
ट्रैफिक पुलिस की ओर से श्रद्धालुओं द्वारा साथ लाए गए वाहनों को शहर में तीन स्थान पर खड़ा करने की व्यवस्था की गई है। हरमू व अरगोड़ा रोड, धुर्वा, तुपुदाना, डोरंडा, लालपुर, कांटाटोली की ओर से आए शिव भक्त मंदिर के पास बानो मंजिल रोड में बने पड़ाव स्थाल पर वाहन खड़ा कर सकेंगे। इसी तरह कांके, पिठौरिया, बूटी रोड, कांटाटोली की ओर से आने वाले शिव भक्तों को अपने वाहन मोरहाबादी के यूनिवर्सिटी फुटबॉल मैदान में वाहन पड़ाव की व्यवस्था की गई है। वहीं रातू, नगड़ी मार्ग के अलावा रातू रोड, पिस्का मोड की ओर से आने वाले श्रद्धालु अपने वाहन सहूलियत के लिए रातू रोड के बिरला मैदान में बने वाहन पड़ाव स्थल पर खड़ा करेंगे。
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