Ranchi News: नगड़ी में बेहतर प्रदर्शन करने वाले अखाड़े सम्मानित
Ranchi News: पिस्का नगड़ी में हुसैनी इमामबाड़ा में मुहर्रम एक्शन कमेटी द्वारा चेहल्लुम जुलूस और अस्त्र-शस्त्र चालन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोध कांत सहाय सहित कई ग्रामीणों ने भाग लिया। विभिन्न गाँवों के अखाड़ाधारी अपनी परंपरागत कला का प्रदर्शन किए, जिनका सम्मान भी किया गया।
Ranchi News: पिस्का नगड़ी, प्रतिनिधि। नगड़ी प्रेम नगर पतरा चौली स्थित हुसैनी इमामबाड़ा में मंगलवार को चेहल्लुम जुलूस एवं नुमाइशी अस्त्र-शस्त्र चालन प्रतियोगिता आयोजित की गई। आयोजन मुहर्रम एक्शन कमेटी बसीला, बरसा और एड़चोरो के तत्वावधान में हुआ। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोध कांत सहाय, रांची लोकसभा की पूर्व प्रत्याशी यशस्विनी सहाय और झामुमो रांची जिला अध्यक्ष मुस्ताक आलम सहित आसपास के गांवों के ग्रामीण अपने-अपने अखाड़ों के साथ शामिल हुए। चेहल्लुम जुलूस के बाद विभिन्न गांवों से पहुंचे अखाड़ाधारियों के बीच नुमाइशी अस्त्र-शस्त्र चालन प्रतियोगिता हुई। अखाड़ाधारियों ने पारंपरिक अस्त्र-शस्त्र संचालन के एक से बढ़कर एक प्रदर्शन किए। बेहतर प्रदर्शन करने वाले अखाड़ों को अतिथियों ने सम्मानित किया।
कार्यक्रम के दौरान बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। मौके पर मुहर्रम एक्शन कमेटी प्रेम नगर के संरक्षक हाजी रकीब अंसारी, अध्यक्ष मामून अंसारी, अमीन अंसारी, बबलू टाइगर, शमशुल अंसारी, यासिन अंसारी, अब्दुल कुद्दुस, नुरूल होदा, जाकिर अंसारी, बल्कु अंसारी सहित कमेटी के पदाधिकारी मौजूद थे।
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