Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Ranchi News: खरीदारी के साथ परंपरा महोत्सव के मेले का समापन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रांची
Follow us on Google News
share

Ranchi News: रांची में मारवाड़ी सहायक समिति द्वारा आयोजित चार दिवसीय परंपरा महोत्सव का समापन हुआ। सावन सिंधारा कार्यक्रम में मारवाड़ी समाज की खानपान, पहनावा और हस्तशिल्प का प्रदर्शन हुआ। महिला उद्यमियों के स्टॉल पर भीड़ रही और सास्‍कृतिक कार्यक्रम में प्रमुख अतिथियों ने भाग लिया। यह आयोजन रोजगार के अवसर भी उत्पन्न करता है।

Ranchi News: खरीदारी के साथ परंपरा महोत्सव के मेले का समापन

Ranchi News: रांची। मारवाड़ी सहायक समिति, रांची के सानिध्य में आयोजित चार दिवसीय परंपरा महोत्सव का रविवार को समापन हुआ। इस अवसर पर सावन सिंधारा का आयोजन किया गया। मेला में मारवाड़ी समाज के खानपान, पहनावा, हस्तशिल्प, कला, संस्कृति से शहरवासी रूबरू हुए। लोगों ने इस मेले की सराहना की। हरमू रोड स्थित मारवाड़ी भवन परिसर में अंतिम दिन महिला उद्यमियों के लगे स्टॉलों पर भीड़ रही। स्टॉलों पर लोगों ने हस्तशिल्प से लेकर खानपान के पारंपरिक व्यंजनों की खरीदारी की। समापन दिवस पर कार्यक्रम में विधायक सीपी सिंह, सांसद महुआ माजी, महापौर रौशनी खलखो भी शामिल हुई। यह सभी अतिथि सायंकाल को कार्यक्रम के समय आए और मेला क्षेत्र का भ्रमण किया।

इस दौरान सभी अतिथियों ने मेला में महिला उद्यमियों के लगे स्टालों पर जाकर उनकी सराहना की। उन्होंने कहा कि महिला लघु उद्योग के माध्यम से सुंदर मेले का प्रायोजन किया गया है इससे कई लोगो को रोजगार भी मुहैया होगा। मेले में आए ग्राहकों ने खरीदारी के साथ-साथ लोग क्षेत्रीय शुद्ध खानपान का भी भरपूर आनंद लिया। इस आयोजन में मारवाड़ी सहायक समिति के अध्यक्ष पवन शर्मा, सचिव विनोद जैन, मुख्य संयोजन विनीता सिंघानिया, मोनिका गोयनका, प्रियंका जैन, खुशबू अग्रवाल, मोनिका अग्रवाल, शिखा जैन अग्रवाल आदि उपस्थित थे।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Ranchi Ranchi News Ranchi Latest News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।