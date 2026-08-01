Ranchi News: बेटियों ने पिता की अर्थी को दिया कंधा, निभाया पुत्र धर्म

Ranchi News: सिल्ली में तीन बेटियों ने अपने पिता की अर्थी को कंधा देकर सामाजिक मिसाल पेश की। उनके पिता 63 वर्ष के उद्धव बेदिया का निधन हो गया था। बेटियों ने कहा कि उनके पिता ने कभी उन्हें बेटों से कम नहीं समझा। पारंपरिक मान्यताओं के बावजूद, दामाद ने मुखाग्नि दी।

Ranchi News: सिल्ली, प्रतिनिधि। सिल्ली थाना क्षेत्र के गेडेबीर गांव से एक भावुक और प्रेरणादायक घटना सामने आई है। यहां पुत्र नहीं होने पर तीन बेटियों ने अपने पिता की अर्थी को कंधा देकर समाज के सामने नई मिसाल पेश की। बेटियों के इस कदम की ग्रामीणों ने सराहना की और इसे लैंगिक समानता की दिशा में सकारात्मक संदेश बताया। पिता के अंतिम सफर में पीछे नहीं हटीं बेटियां:

पिता का निधन जानकारी के अनुसार गेडेबीर निवासी 63 वर्षीय उद्धव बेदिया का शुक्रवार को मुरी अस्पताल में इलाज के दौरान निधन हो गया। वह पिछले तीन-चार दिनों से बीमार थे। वे गांव के एक मेहनती किसान थे। उनके परिवार में तीन बेटियां थीं और तीनों की शादी हो चुकी है। पिता के निधन की सूचना मिलते ही तीनों बेटियां फूदुल देवी, सुनीता देवी और सनोंका देवी मायके पहुंचीं। उन्होंने निर्णय लिया कि जिस पिता ने उन्हें कभी बेटों से कम नहीं समझा, उनके अंतिम सफर में भी वे पीछे नहीं हटेंगी। तीनों बहनों ने अपनी चचेरी बहन पानोश्वरी देवी के साथ मिलकर पिता की अर्थी को कंधा दिया।

परंपरा का सम्मान ग्रामीणों ने बताया कि बेदिया समाज की पारंपरिक मान्यताओं के अनुसार महिलाओं द्वारा श्मशान घाट जाना या मुखाग्नि देना प्रचलन में नहीं है। इसलिए परंपरा का सम्मान करते हुए मृतक के दामाद रामनाथ मांझी ने अंतिम संस्कार के दौरान मुखаг्नि दी। अंत्येष्टि में बड़ी संख्या में ग्रामीण शामिल हुए। बेटियों द्वारा पिता की अर्थी को कंधा देने की इस घटना ने समाज में यह संदेश दिया कि बेटियां भी हर जिम्मेदारी निभाने में सक्षम हैं और परिवार का गौरव बढ़ाने में किसी से कम नहीं।