Ranchi News: बेड़ो में दो अलग-अलग सड़क हादसा में तीन घायल, तीनों रेफर
Ranchi News: बेड़ो थाना क्षेत्र में बुधवार शाम दो अलग-अलग सड़क दुर्घटनाओं में तीन बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों में यूपी के बागपत निवासी 50 वर्षीय देवराज और अन्य शामिल हैं। घायलों को सीएचसी बेड़ो में प्राथमिक उपचार के बाद रिम्स रेफर किया गया।
Ranchi News: बेड़ो, प्रतिनिधि। बेड़ो थाना क्षेत्र में बुधवार शाम हुई दो अलग-अलग सड़क दुर्घटनाओं में तीन बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों में यूपी के बागपत निवासी 50 वर्षीय देवराज, लापुंग थाना क्षेत्र के ककरिया चंपाडीह निवासी फिरोज राम और महावीर चौक, बेड़ो निवासी अमृत साहू शामिल हैं।
पहली दुर्घटना
पहली दुर्घटना बेड़ो-लापुंग पथ पर जामटोली स्थित दिव्य कुलम स्कूल के पास हुई। जामटोली से बेड़ो की ओर आ रहे एक अज्ञात बाइक सवार की टक्कर ककरिया चंपाडीह जा रहे फिरोज राम और देवराज की बाइक से हो गई। हादसे में दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए, जबकि अज्ञात बाइक सवार मौके से फरार हो गया। सूचना पर कांग्रेसी नेता प्रो. करमा उरांव, देवनीश तिग्गा और सोमरा लोहरा ने दोनों घायलों को सीएचसी बेड़ो पहुंचाया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें रिम्स रेफर कर दिया गया।
दूसरी दुर्घटना
दूसरी दुर्घटना बेड़ो-लापुंग पथ पर रोगो गांव के पास हुई। अचानक एक बकरा और कुत्ता लड़ते हुए सड़क पर आ गए, जिससे एचडीएफसी बैंक के कलेक्शन एक्जीक्यूटिव महावीर चौक निवासी करीब 35 वर्षीय अमृत साहू की बाइक असंतुलित होकर सड़क पर गिर गई। हादसे में वह गंभीर रूप से घायल हो गए। परिजनों ने उन्हें सीएचसी बेड़ो पहुंचाया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए रिम्स रेफर कर दिया गया। सूचना मिलने पर बेड़ो थाना के एएसआई शेम टोपनो सीएचसी पहुंचे और घटना की जानकारी ली।
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