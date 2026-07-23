Ranchi News: चोरी की बाइक के साथ तीन युवक गिरफ्तार
Ranchi News: खरसीदग ओपी क्षेत्र के रिंग रोड स्थित गेल इंडिया पंप समीप से चोरी गयी बाईक के मामले में ओपी पुलिस ने अनिल तिर्की,18 वर्ष,अंकित कच्छप 18 वर्ष,रितेश तिर्
Ranchi News: नामकुम, प्रतिनिधि। खरसिदाग ओपी क्षेत्र के रिंग रोड स्थित गेल इंडिया पेट्रोल पंप के समीप से चोरी हुई बाइक के मामले में पुलिस ने गुरुवार को तीन युवकों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान तुपुदाना निवासी 18 वर्षीय अनिल तिर्की, 18 वर्षीय अंकित कच्छप और 19 वर्षीय रितेश तिर्की के रूप में हुई है। तीनों पर रंजीत कच्छप की पल्सर बाइक चोरी करने का आरोप है। खरसिदाग ओपी प्रभारी मनीष कुमार ने बताया कि पुलिस ने कार्रवाई करते हुए चोरी गई बाइक आरोपियों के घर से बरामद कर ली। पूछताछ के बाद तीनों के खिलाफ मामला दर्ज कर उन्हें न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया।
मामले की आगे की जांच जारी है।
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