Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Ranchi News: घर से सोने का कड़ा लेकर चोर हुआ फरार, केस

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रांची
Follow us on Google News
share

Ranchi News: रांची के अशोक नगर निवासी सुमित कुमार के घर से सोने का कड़ा चोर ले उड़ा। घटना 30 जुलाई की रात की है, जब सुमित अपने बेडरूम में सो रहा था। 31 जुलाई को जब कड़ा नहीं मिला, तो उसने अरगोड़ा थाना में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

Ranchi News: घर से सोने का कड़ा लेकर चोर हुआ फरार, केस

Ranchi News: रांची। रांची के अशोक नगर के रहने वाले सुमित कुमार के घर से सोने का कड़ा लेकर चोर फरार हो गया है। इस संबंध में सुमित कुमार ने अरगोड़ा थाना में प्राथमिकी दर्ज करायी है। सुमित ने पुलिस को बताया कि 30 जुलाई की रात नौ बजे बेडरूम में सोने का कड़ा रखा था। अगले दिन 31 जुलाई को काफी खोजबीन किया, लेकिन कड़ा उन्हें नहीं मिला। जिसके बाद वह थाना पहुंचे और मामला दर्ज कराया। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Ranchi Crime News Ranchi News अन्य..

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।