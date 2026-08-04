Ranchi News: घर से सोने का कड़ा लेकर चोर हुआ फरार, केस
Ranchi News: रांची के अशोक नगर निवासी सुमित कुमार के घर से सोने का कड़ा चोर ले उड़ा। घटना 30 जुलाई की रात की है, जब सुमित अपने बेडरूम में सो रहा था। 31 जुलाई को जब कड़ा नहीं मिला, तो उसने अरगोड़ा थाना में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
Ranchi News: रांची। रांची के अशोक नगर के रहने वाले सुमित कुमार के घर से सोने का कड़ा लेकर चोर फरार हो गया है। इस संबंध में सुमित कुमार ने अरगोड़ा थाना में प्राथमिकी दर्ज करायी है। सुमित ने पुलिस को बताया कि 30 जुलाई की रात नौ बजे बेडरूम में सोने का कड़ा रखा था। अगले दिन 31 जुलाई को काफी खोजबीन किया, लेकिन कड़ा उन्हें नहीं मिला। जिसके बाद वह थाना पहुंचे और मामला दर्ज कराया। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है।
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