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Ranchi News: विज्ञापन- 16वीं झारखंड राज्य शूटिंग चैंपियनशिप 2026 में रौनक ने तीन पदक जीते

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रांची
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Ranchi News: फोटो है- रांची,संवाददाता। 16वीं झारखंड राज्य शूटिंग चैंपियनशिप 2026 में टेंडर हार्ट के रौनक

Ranchi News: विज्ञापन- 16वीं झारखंड राज्य शूटिंग चैंपियनशिप 2026 में रौनक ने तीन पदक जीते

Ranchi News: फोटो है- रांची,संवाददाता।16वीं झारखंड राज्य शूटिंग चैंपियनशिप 2026 में टेंडर हार्ट के रौनक राज महतो ने सफलता प्राप्त की है। रौनक ने अपनी अचूक निशानेबाजी से आसनसोल राइफल क्लब, पश्चिम बंगाल में आयोजित प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन किया है। जिसमें 10 मीटर एयर राइफल आईएसएसएफ पुरुष वर्ग में युथ पुरुष वर्ग में स्वर्ण पदक, जूनियर पुरुष वर्ग में स्वर्ण पदक तथा सीनियर पुरुष वर्ग में रजत पदक जीतकर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया है। स्कूल के चेयरमैन सुधीर तिवारी ने रौनक की इस शानदार उपलब्धि पर उन्हें बधाई देते हुए कहा कि भविष्य में राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भी अपनी प्रतिभा का परचम लहराते हुए देश और विद्यालय का गौरव बढ़ाएंगे।

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