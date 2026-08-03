Ranchi News: राज्य में 12 घंटे के भीतर राखियों की डिलीवरी का लक्ष्य : एसआरएम

Ranchi News: रांची, वरीय संवाददाता। रक्षाबंधन के पावन अवसर पर भाई-बहनों के स्नेह का प्रतीक राखियां समय पर अपने गंतव्य तक पहुंचें, इसके लिए डाक विभाग ने विशेष अभियान शुरू किया है। देशभर से बुक की जा रही राखियों को प्राथमिकता के आधार पर संसाधित किया जा रहा है। जरूरत पड़ने पर एयर नेटवर्क के माध्यम से भी राखियों को भेजा जा रहा है, ताकि समय पर डिलीवरी सुनिश्चित हो सके। रक्षाबंधन तक रविवार के दिन भी विशेष वितरण अभियान चलाया जाएगा। आवश्यकता पड़ने पर निर्धारित समय के बाद भी राखियों की डिलीवरी की जाएगी, ताकि किसी भी भाई-बहन का त्योहार प्रभावित न हो।

ये बातें सुपरिंटेंडेंट ऑफ रेलवे मेल (एसआरएम) प्रेमजीत कुमार ने दी। वे सोमवार को डाक विभाग की जनहितकारी सेवाओं और रक्षाबंधन के अवसर पर की गई विशेष तैयारियों की जानकारी देने के लिए रेलवे मेल सेवा (आरएमएस) कार्यालय परिसर में आयोजित संवाददाता सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। इस अवसर डाक विभाग की ओर से रक्षाबंधन के लिए विशेष वाटरप्रूफ लिफाफे का अनावरण किया गया। बताया कि इस लिफाफे की कीमत दस रुपये है, जो सभी डाकघरों में उपलब्ध है। एसआरएम ने बताया कि झारखंड के अधिकांश प्रमुख मार्गों पर लगभग 12 घंटे के भीतर डिलीवरी का लक्ष्य रखा गया है। यह सेवा व्यापारियों, उद्योगों, थोक विक्रेताओं और बड़े संस्थानों के लिए सुरक्षित, तेज़ और किफायती विकल्प बनकर उभर रही है। मौके पर आईआरएम दिवाकर कुमार, मार्केटिंग एक्जीक्यूटिव संदीप कुमार महतो, राहुल कुमार सहित रेलवे मेल सेवा के अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित थे।