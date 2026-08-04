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Ranchi News: क्लस्टर एथलेटिक्स प्रतियोगिता में डीएवी खूंटी ने जीते 54 पदक

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रांची
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Ranchi News: खूंटी के स्वामी श्रद्धानंद डीएवी सेंटेनरी पब्लिक स्कूल के खिलाड़ियों ने डीएवी क्लस्टर स्तरीय एथलेटिक्स प्रतियोगिता-2026 में 54 पदक जीते। विद्यालय ने 21 स्वर्ण, 18 रजत और 15 कांस्य पदक हासिल किए। खिलाड़ियों ने विभिन्न स्पर्धाओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया और उन्हें सम्मानित किया गया।

Ranchi News: क्लस्टर एथलेटिक्स प्रतियोगिता में डीएवी खूंटी ने जीते 54 पदक

Ranchi News: खूंटी, संवाददाता। रांची के खेलगांव में आयोजित डीएवी क्लस्टर स्तरीय एथलेटिक्स प्रतियोगिता-2026 में स्वामी श्रद्धानंद डीएवी सेंटेनरी पब्लिक स्कूल, खूंटी के खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए कुल 54 पदक अपने नाम किए। विद्यालय के खिलाड़ियों ने विभिन्न स्पर्धाओं में 21 स्वर्ण, 18 रजत एवं 15 कांस्य पदक जीतकर विद्यालय के साथ-साथ जिले का भी गौरव बढ़ाया। प्रतियोगिता में अंडर-14, अंडर-17 एवं अंडर-19 वर्गों के खिलाड़ियों ने 100, 200, 400, 800 और 1500 मीटर दौड़, 4×100 मीटर रिले, भाला फेंक, चक्का फेंक, गोला फेंक, ऊंची कूद, लंबी कूद तथा ट्रिपल जंप जैसी विभिन्न स्पर्धाओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। अंडर-19 वर्ग की भाला फेंक प्रतियोगिता में राहुल गोप ने स्वर्ण पदक जीता। सत्यम कुमार ने ऊंची कूद में स्वर्ण और 1500 मीटर दौड़ में रजत पदक हासिल किया। अनुप आइंद ने ट्रिपल जंप, 100 मीटर दौड़ तथा 4×100 मीटर रिले में तीन रजत पदक अपने नाम किए।

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अन्य स्पर्धाएँ

अन्य स्पर्धाओं में अंडर-14 वर्ग के सत्यम ने 800 मीटर दौड़ में रजत, अंडर-17 वर्ग के शिवजल महतो ने 800 मीटर दौड़ में स्वर्ण तथा अंडर-19 वर्ग के जेम्स ने 800 मीटर दौड़ में कांस्य पदक जीता। छात्राओं में सिमरन और तृषा ने क्रमशः अंडर-14 एवं अंडर-19 वर्ग की 800 मीटर दौड़ में रजत पदक प्राप्त किया। 400 मीटर दौड़ में शशिकांत ने रजत, नवनीत सांगा और रागिनी ने स्वर्ण, जबकि निकिता और लक्ष्मी ने कांस्य पदक जीते। वहीं 100 मीटर दौड़ में अर्पित और अनुप आइंद ने रजत, महिमा ने स्वर्ण तथा प्रिया लक्ष्मी और समृद्धि ने कांस्य पदक हासिल किए।

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समारोह का आयोजन

प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को मंगलवार को विद्यालय में आयोजित समारोह में प्राचार्य मनोजेश्वर कुमार ने मेडल एवं प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। उन्होंने खिलाड़ियों की उपलब्धि पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि यह उनकी कड़ी मेहनत, अनुशासन और समर्पण का परिणाम है। उन्होंने खेल शिक्षक मृत्युंजय कुमार सिंह के मार्गदर्शन और प्रशिक्षण की सराहना करते हुए कहा कि उनके प्रयासों से विद्यालय ने यह उल्लेखनीय सफलता हासिल की है।

प्रेरणास्रोत

प्राचार्य ने कहा कि खेल विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास का महत्वपूर्ण माध्यम है और इस प्रकार की उपलब्धियां अन्य विद्यार्थियों के लिए भी प्रेरणास्रोत बनती हैं। विद्यालय परिवार ने सभी विजेता खिलाड़ियों को बधाई देते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की। इस अवसर पर पदक विजेता खिलाड़ी एवं शिक्षक उपस्थित थे.

सामान्य प्रश्न

स्वामी श्रद्धानंद डीएवी सेंटेनरी पब्लिक स्कूल ने कितने पदक जीते?
स्वामी श्रद्धानंद डीएवी सेंटेनरी पब्लिक स्कूल के खिलाड़ियों ने कुल 54 पदक जीते।
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