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Ranchi News: धूमधाम से मनेगा स्वामी सदानंद का जन्मोत्सव

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रांची
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Ranchi News: पुंदाग स्थित श्री राधा कृष्ण प्रणामी मंदिर में ट्रस्ट के संस्थापक डॉ सदानंद महाराज जी का 82वां जन्मोत्सव रविवार को मनाया जाएगा।

Ranchi News: धूमधाम से मनेगा स्वामी सदानंद का जन्मोत्सव

Ranchi News: रांची। पुंदाग स्थित श्री राधा कृष्ण प्रणामी मंदिर में ट्रस्ट के संस्थापक डॉ सदानंद महाराज जी का 82वां जन्मोत्सव रविवार को मनाया जाएगा। दिन के 2:30 बजे से श्रद्धा, भक्ति के साथ यह मनेगा। ट्रस्ट के अध्यक्ष डूंगरमल अग्रवाल, उपाध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद अग्रवाल, सचिव मनोज चौधरी व प्रवक्ता सह मीडिया प्रभारी संजय सर्राफ ने संयुक्त रूप से बताया कि जन्मोत्सव के अवसर पर 82 दीपोत्सव, भजन-कीर्तन, सत्संग, सेवा कार्य होगा। निर्धन एवं जरूरतमंद लोगों के बीच वस्त्र वितरण, निःशुल्क स्वास्थ्य चिकित्सा शिविर तथा श्रद्धालुओं के लिए महाप्रसाद का वितरण किया जाएगा।

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