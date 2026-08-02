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Ranchi News: आजसू राज्य के विकास के लिए कृतसंकल्प : सुदेश

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रांची
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Ranchi News: अनगड़ा में आजसू सुप्रीमो सुदेश कुमार महतो ने कहा कि आजसू पार्टी राज्य के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। युवा पीढ़ी पार्टी से जुड़ रही है। उन्होंने रविवार को जोन्हा में कार्यकर्ताओं को सदस्यता दिलाई और सिल्ली विधानसभा क्षेत्र में विकास के लिए महतो को विकल्प बताया।

Ranchi News: आजसू राज्य के विकास के लिए कृतसंकल्प : सुदेश

Ranchi News: अनगड़ा, प्रतिनिधि। आजसू सुप्रीमो और राज्य के पूर्व उपमुख्यमंत्री सुदेश कुमार महतो ने कहा कि आजसू पार्टी राज्य के विकास और जनहित के लिए कृतसंकल्प है। जनता पार्टी की ओर आशा भरी नजरों से देख रही है और युवा पीढ़ी पार्टी की नीति व सिद्धांतों से प्रभावित होकर बड़ी संख्या में जुड़ रही है। वह रविवार को जोन्हा में टाटी जोन के सुरसु गांव के विभिन्न दलों के कार्यकर्ताओं को आजसू की सदस्यता दिलाने के बाद संबोधित कर रहे थे। टाटी जोन अध्यक्ष डब्लू बेदिया के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने आजसू की सदस्यता ग्रहण की। इस दौरान सुदेश महतो ने सभी को माला और पार्टी का पट्टा पहनाकर स्वागत किया।

वहीं लोबीन बेदिया ने कहा कि सिल्ली विधानसभा क्षेत्र के विकास के लिए सुदेश महतो का कोई विकल्प नहीं है। चुनाव के समय लोगों को कुछ समय के लिए दिग्भ्रमित किया जा सकता है, लेकिन क्षेत्र का वास्तविक विकास उनके नेतृत्व में ही संभव है। मौके पर सोमरा बेदिया, धरमदेव रजवार, लखीचरण बेदिया, मोतीलाल कुम्हार, घासनी देवी, अमर सिंह मुंडा, छोटू मुंडा, विनेश बेदिया, सहजु बेदिया, अशोक एक्का, मो. रिजवान, सीताराम साहू, कोशिला देवी, सुशीला देवी, करमी देवी और सीताराम रजवार सहित कई कार्यकर्ता उपस्थित थे।

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