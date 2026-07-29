Ranchi News: जर्जर भवन में पढ़ने को मजबूर बच्चे, बारिश में टपकती है छत, स्कूल प्रबंधन ने मरम्मत के लिए विभाग को

Ranchi News: राजकीय कृत मध्य विद्यालय बड़ा चांगड़ू में जर्जर भवन ने विद्यार्थियों की पढ़ाई और सुरक्षा को संकट में डाल दिया है। प्रबंधन समिति ने नया भवन बनाने या मरम्मत की मांग की है। 141 छात्रों के लिए केवल चार कमरे उपलब्ध हैं, जिसमें से दो कमरों की स्थिति बहुत खराब है, जो छात्रों और शिक्षकों के लिए समस्याएँ पैदा कर रहा है।

Ranchi News: सिल्ली, प्रतिनिधि। राजकीय कृत मध्य विद्यालय बड़ा चांगड़ू में जर्जर भवन के कारण विद्यार्थियों की पढ़ाई और सुरक्षा दोनों पर संकट गहरा गया है। विद्यालय प्रबंधन समिति एवं प्रभारी प्रधानाध्यापक ने जिला शिक्षा पदाधिकारी और झारखंड शिक्षा परियोजना, रांची को पत्र भेजकर भवन की मरम्मत अथवा नए विद्यालय भवन के निर्माण की मांग की है। विद्यालय प्रबंधन द्वारा भेजे गए आवेदन के अनुसार विद्यालय में कुल 141 छात्र-छात्राएं नामांकित हैं, जबकि पठन-पाठन के लिए केवल चार कमरे उपलब्ध हैं। इनमें से दो कमरों की स्थिति काफी जर्जर हो चुकी है। भवन की दीवारों और छत की हालत खराब होने से शिक्षक और छात्र हमेशा दुर्घटना की आशंका के बीच पढ़ाई करने को मजबूर हैं。

बारिश में बच्चों की परेशानी बारिश के दिनों में जर्जर कमरों की छत से लगातार पानी टपकता है, जिससे कक्षाओं में रखे बेंच-डेस्क भीग जाते हैं। पानी भरने और रिसाव के कारण बच्चों को बैठकर पढ़ाई करने में भारी परेशानी होती है। विद्यालय प्रबंधन का कहना है कि यदि समय रहते भवन की मरम्मत या नया भवन नहीं बनाया गया तो कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। विद्यालय प्रबंधन समिति ने शिक्षा विभाग से विद्यार्थियों की सुरक्षा और बेहतर शैक्षणिक माहौल को देखते हुए शीघ्र आवश्यक कार्रवाई करते हुए जर्जर भवन की मरम्मत या नए भवन के निर्माण की मांग की है。

कोट विद्यालय के क्षतिग्रस्त भवन की सूचना काफी पहले प्राप्त हो चुकी है। इसकी विस्तृत प्रतिवेदन तैयार कर जिला कार्यालय को भेज दिया गया है। विभागीय स्तर से आवश्यक कार्रवाई की प्रतीक्षा की जा रही है।

-मनोज कुमार, बीपीओ।