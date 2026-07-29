Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Ranchi News: जर्जर भवन में पढ़ने को मजबूर बच्चे, बारिश में टपकती है छत, स्कूल प्रबंधन ने मरम्मत के लिए विभाग को

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रांची
Follow us on Google News
share

Ranchi News: राजकीय कृत मध्य विद्यालय बड़ा चांगड़ू में जर्जर भवन ने विद्यार्थियों की पढ़ाई और सुरक्षा को संकट में डाल दिया है। प्रबंधन समिति ने नया भवन बनाने या मरम्मत की मांग की है। 141 छात्रों के लिए केवल चार कमरे उपलब्ध हैं, जिसमें से दो कमरों की स्थिति बहुत खराब है, जो छात्रों और शिक्षकों के लिए समस्याएँ पैदा कर रहा है।

Ranchi News: जर्जर भवन में पढ़ने को मजबूर बच्चे, बारिश में टपकती है छत, स्कूल प्रबंधन ने मरम्मत के लिए विभाग को

Ranchi News: सिल्ली, प्रतिनिधि। राजकीय कृत मध्य विद्यालय बड़ा चांगड़ू में जर्जर भवन के कारण विद्यार्थियों की पढ़ाई और सुरक्षा दोनों पर संकट गहरा गया है। विद्यालय प्रबंधन समिति एवं प्रभारी प्रधानाध्यापक ने जिला शिक्षा पदाधिकारी और झारखंड शिक्षा परियोजना, रांची को पत्र भेजकर भवन की मरम्मत अथवा नए विद्यालय भवन के निर्माण की मांग की है। विद्यालय प्रबंधन द्वारा भेजे गए आवेदन के अनुसार विद्यालय में कुल 141 छात्र-छात्राएं नामांकित हैं, जबकि पठन-पाठन के लिए केवल चार कमरे उपलब्ध हैं। इनमें से दो कमरों की स्थिति काफी जर्जर हो चुकी है। भवन की दीवारों और छत की हालत खराब होने से शिक्षक और छात्र हमेशा दुर्घटना की आशंका के बीच पढ़ाई करने को मजबूर हैं。

ये भी पढ़ें:Bokaro News: बोकारो थर्मल डीवीसी जमा दो विद्यालय भवन जर्जर

बारिश में बच्चों की परेशानी

बारिश के दिनों में जर्जर कमरों की छत से लगातार पानी टपकता है, जिससे कक्षाओं में रखे बेंच-डेस्क भीग जाते हैं। पानी भरने और रिसाव के कारण बच्चों को बैठकर पढ़ाई करने में भारी परेशानी होती है। विद्यालय प्रबंधन का कहना है कि यदि समय रहते भवन की मरम्मत या नया भवन नहीं बनाया गया तो कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। विद्यालय प्रबंधन समिति ने शिक्षा विभाग से विद्यार्थियों की सुरक्षा और बेहतर शैक्षणिक माहौल को देखते हुए शीघ्र आवश्यक कार्रवाई करते हुए जर्जर भवन की मरम्मत या नए भवन के निर्माण की मांग की है。

कोट

विद्यालय के क्षतिग्रस्त भवन की सूचना काफी पहले प्राप्त हो चुकी है। इसकी विस्तृत प्रतिवेदन तैयार कर जिला कार्यालय को भेज दिया गया है। विभागीय स्तर से आवश्यक कार्रवाई की प्रतीक्षा की जा रही है।

-मनोज कुमार, बीपीओ।

सामान्य प्रश्न

विद्यालय में कितने छात्र-छात्राएं नामांकित हैं?
विद्यालय में कुल 141 छात्र-छात्राएं नामांकित हैं।
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
School Ranchi News Ranchi Latest News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।