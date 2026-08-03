Ranchi News: छात्रों का आज से भूख हड़ताल, किया फ्लैश मार्च

Ranchi News: जेपीएससी-जेएसएससी परीक्षाओं की अनियमितता की सीबीआई और ईडी से जांच की मांग, सीबीआई प्रशासनिक स्तर पर हुई गड़बड़ियों की जांच करे, ईडी परीक्षा प्रक्रिया

Ranchi News: रांची। वरीय संवाददाता जेपीएससी और जेएसएससी की विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर छात्रों का आंदोलन जारी है। सोमवार को राजधानी स्थित जयपाल सिंह स्टेडियम में चार से पांच हजार से अधिक छात्रों ने फ्लैश मार्च निकालकर जोरदार विरोध-प्रदर्शन किया। छात्रों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए परीक्षा प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करने और कथित गड़बड़ियों की निष्पक्ष जांच कराने की मांग उठाई।

छात्रों की भूख हड़ताल की घोषणा आंदोलनकारी छात्रों ने घोषणा की, कि मंगलवार से वे अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठेंगे, जबकि 10 अगस्त को विधानसभा का घेराव कर सरकार के समक्ष अपनी मांगों को रखेंगे। प्रेसवार्ता को संबोधित करते हुए छात्र प्रतिनिधि रविंद्र पासवान और पीयूिष कुमार सिंह ने कहा कि जेपीएससी और जेएसएससी की कई परीक्षाओं में गंभीर अनियमितताओं के आरोप लगे हैं। ऐसे में पूरे मामले की जांच सीबीआई और ईडी से कराई जानी चाहिए। उनका कहना था कि सीबीआई प्रशासनिक स्तर पर हुई गड़बड़ियों की जांच करे, जबकि ईडी परीक्षा प्रक्रिया से जुड़े आर्थिक लेन-देन और वित्तीय अनियमितताओं की पड़ताल करे।

अभय तिवारी से जुड़ी सभी परीक्षाएं रद्द करने की मांग छात्र नेताओं ने अभय तिवारी की कथित संलिप्तता की जांच कर उनसे संबंधित सभी परीक्षाओं को रद्द करने की मांग की। उन्होंने जेएसएससी सीजीएल, एपीपी, सीडीपीओ, एफएसओ, बैकलॉग बहाली, एससीएफ जेट समेत अन्य विवादित परीक्षाओं को निरस्त कर नई प्रक्रिया के तहत दोबारा परीक्षा लेने की मांग रखी। छात्रों का आरोप है कि नेपाल में 135 प्रश्न हूबहू मिलने की जानकारी अभ्यर्थियों ने पहले ही दी थी, लेकिन जांच एजेंसियों ने इस महत्वपूर्ण साक्ष्य को अदालत के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया।

जेपीएससी का कटऑफ वर्ष 2018 करने की मांग छात्रों ने परीक्षा प्रणाली में व्यापक सुधार की भी मांग उठाई। उन्होंने कहा कि राज्य में प्रत्येक वर्ष नियमित परीक्षा कैलेंडर जारी किया जाए, जेपीएससी के लिए आयु सीमा का कटऑफ वर्ष 2018 किया जाए तथा किसी भी प्रतियोगी परीक्षा का आयोजन आउटसोर्स एजेंसी के माध्यम से नहीं कराया जाए। साथ ही जेपीएससी और जेएसएससी जैसे संवैधानिक आयोगों में राजनीतिक पृष्ठभूमि वाले व्यक्तियों की नियुक्ति नहीं करने की भी मांग की गई।

विवादित परीक्षाओं की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में हो आंदोलनकारी छात्रों ने विवादित परीक्षाओं की सुनवाई के लिए विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट गठित करने और 90 दिनों के भीतर जांच व न्यायिक प्रक्रिया पूरी करने की मांग भी रखी। उन्होंने कहा कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होतीं, आंदोलन जारी रहेगा। छात्रों ने बताया कि मंगलवार को दिशोम गुरु शिबू सोरेन को श्रद्धांजलि देने के लिए अपराह्न तीन बजे श्रद्धांजलि मार्च निकाला जाएगा। इसके बाद अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू होगी और 10 अगस्त को हजारों छात्र विधानसभा घेराव कर सरकार के खिलाफ अपना विरोध दर्ज कराएंगे।