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Ranchi News: प्रतियोगिताओं में फिरायालाल के छात्रों का उत्कृष्ट प्रदर्शन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रांची
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Ranchi News: फिरायालाल पब्लिक स्कूल के विद्यार्थियों ने खेल और सांस्कृतिक प्रतियोगिताओं में उत्कृष्टता दिखाई। विद्यालय की अंडर-19 वॉलीबॉल टीम ने सीबीएसई क्लस्टर चैंपियनशिप में द्वितीय रनरअप का खिताब जीता। इसके अतिरिक्त, ‘प्रतिध्वनि’ प्रतियोगिता में भी छात्रों ने द्वितीय रनरअप का स्थान हासिल किया। सभी सफल विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया।

Ranchi News: प्रतियोगिताओं में फिरायालाल के छात्रों का उत्कृष्ट प्रदर्शन

Ranchi News: रांची। फिरायालाल पब्लिक स्कूल के विद्यार्थियों ने खेल और सांस्कृतिक प्रतियोगिताओं में शानदार प्रदर्शन किया है। विद्यालय की अंडर-19 वॉलीबॉल टीम ने पहली बार सीबीएसई क्लस्टर वॉलीबॉल चैंपियनशिप में द्वितीय रनरअप का खिताब जीता। इसके अलावा, सरला बिड़ला पब्लिक स्कूल द्वारा आयोजित ‘प्रतिध्वनि’ प्रतियोगिता के ‘टेलिंग द टेल’ कार्यक्रम में भी छात्रों ने द्वितीय रनरअप का स्थान हासिल किया। इस उपलब्धि पर स्कूल प्रबंधन ने सभी सफल विद्यार्थियों को सम्मानित किया।

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