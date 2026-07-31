Ranchi News: नेता मंच पर चढ़े तो छात्रों ने किया विरोध, बारिश में दिया धरना

Ranchi News: करीब दो घंटे तक धक्का-मुक्की व झड़प होती रही, आंदोलन को किसी राजनीतिक दल के हाथों नहीं सौंपेंगे, नौकरी, पारदर्शी भर्ती और युवाओं के भविष्य पर जोर, बार

Ranchi News: रांची, वरीय संवाददाता। जेपीएससी, जेएसएससी समेत विभिन्न भर्ती परीक्षाओं में पारदर्शिता की मांग को लेकर जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में चल रहे छात्र सत्याग्रह में शुक्रवार को जमकर बवाल हुआ। कुछ राजनीतिक दलों से जुड़े लोगों के मंच पर पहुंचने और बैठने की कोशिश का छात्रों ने जोरदार विरोध किया। देखते ही देखते माहौल गरमा गया और करीब दो घंटे तक धक्का-मुक्की व झड़प होती रही। कुछ छात्रों को मामूली चोटें भी आईं। विवाद बढ़ने पर छात्रों ने ऐसा कदम उठाया, जिसने आंदोलन का संदेश और स्पष्ट कर दिया। उन्होंने पूरा मंच खाली कर दिया और बारिश के बीच खुले मैदान में धरने पर बैठ गए। छात्रों का कहना था कि वे अपना मंच छोड़ सकते हैं, लेकिन अपने आंदोलन को किसी राजनीतिक दल के हाथों नहीं सौंपेंगे। आंदोलनकारियों का आरोप है कि पिछले दो दिनों से कुछ राजनीतिक दलों से जुड़े लोग मंच पर जगह बनाने की कोशिश कर रहे थे। शुक्रवार को जब उन्होंने मंच पर बैठने का प्रयास किया तो छात्रों ने इसका विरोध किया। छात्रों का आरोप है कि कुछ असामाजिक तत्व भी आंदोलन की दिशा बदलने और उसका राजनीतिक लाभ लेने की मंशा से माहौल बिगाड़ने में जुटे थे। इसी क्रम में झारखंड आंदोलनकारी नेता सूर्या सिंह बेसरा छात्रों का मनोबल बढ़ाने के लिए आंदोलन स्थल पहुंचे। अपने संबोधन में उन्होंने राज्य की भर्ती परीक्षाओं में पारदर्शिता सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर बल दिया।

छात्रों की मांगें जेपीएससी-जेएसएससी अभ्यर्थी न्याय मंच के प्रवक्ता बिनय मेहता ने कहा कि यह आंदोलन पूरी तरह छात्रों का है और इसकी पहचान भी गैर-राजनीतिक रहेगी। उन्होंने कहा कि हमारी लड़ाई नौकरी, पारदर्शी भर्ती और युवाओं के भविष्य की है। किसी भी राजनीतिक दल को हमारे मंच का इस्तेमाल नहीं करने दिया जाएगा। छात्रों की मांग है कि जेपीएससी, जेएसएससी, सिपाही भर्ती समेत सभी नियुक्ति प्रक्रियाएं पूरी पारदर्शिता और निष्पक्षता के साथ कराई जाएं, भर्ती में भ्रष्टाचार पर सख्ती से रोक लगे और मुख्यमंत्री स्वयं आंदोलन स्थल पर आकर छात्रों से संवाद करें। बारिश, विवाद और झड़प के बावजूद छात्रों का हौसला नहीं टूटा। खुले आसमान के नीचे धरना जारी रखते हुए उन्होंने साफ कहा कि मांगें पूरी होने तक सत्याग्रह जारी रहेगा।

कैंडल मार्च और नारेबाजी हंगामे के बाद देर शाम छात्रों ने पूर्व से प्रस्तावित कैंडल मार्च निकाला। विभिन्न जिलों से आए छात्र जेपीएससी-जेएसएससी अभ्यर्थी न्याय मंच से जुड़े और कैंडल मार्च में शामिल हुए। बड़ी संख्या में छात्र जयपाल सिंह स्टेडियम से कैंडल मार्च करते हुए अल्बर्ट एक्का चौक पहुंचे। यहां छात्रों ने जेपीएससी और जेएसएससी के खिलाफ नारेबाजी की। छात्रों ने मांगों को दोहराते हुए कहा कि 14वीं जेपीएससी सिविल सवा परीक्षा, बैकलॉग सिविल सेवा परीक्षा, जेएसएससी सीजीएल तथा टीडीपीएल एजेंसी द्वारा आयोजित अन्य परीक्षाओं में व्यापक अनियमितताओं एवं भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप सामने आए हैं। उन्होंने इन सभी परीक्षाओं की निष्पक्ष जांच सीबीआई से कराने तथा दोषियों के विरुद्ध कठोर कानूनी कार्रवाई की मांग की। कहा कि जब तक 14वीं जेपीएससी प्रारंभिक परीक्षा रद्द नहीं की जाती, अनियमितताओं के दोषियों पर कार्रवाई नहीं होती तथा जवाबदेही सुनिश्चित नहीं की जाती, तब तक सत्याग्रह आंदोलन जारी रहेगा।