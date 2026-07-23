Ranchi News: मांडर में स्कूल से निकलते ही छात्र पर चाकू से हमला
Ranchi News: मांडर थाना क्षेत्र स्थित संत जेवियर्स स्कूल मिशन के बाहर गुरुवार को कक्षा आठ के एक छात्र पर चाकू से हमला कर दिया गया। हमले में गंभीर रूप से घायल छात्
Ranchi News: मांडर, प्रतिनिधि। मांडर थाना क्षेत्र स्थित संत जेवियर्स स्कूल के बाहर गुरुवार को कक्षा आठ के एक छात्र पर चाकू से हमला कर दिया गया। गंभीर रूप से घायल छात्र को तत्काल कॉन्स्टेंट लीवेंस अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने करीब डेढ़ घंटे तक चले ऑपरेशन के बाद उसके शरीर में धंसा चाकू बाहर निकाला। फिलहाल छात्र की हालत चिकित्सकों की निगरानी में है। पुलिस के अनुसार घायल छात्र की पहचान मलती गांव निवासी प्रवीण साहू के रूप में हुई है। बताया गया कि स्कूल की छुट्टी के बाद जैसे ही वह मुख्य गेट से बाहर निकला, पहले से मौजूद मलती गांव के ही सुमित उरांव ने उस पर चाकू से हमला कर दिया। घटना के बाद आसपास अफरातफरी मच गई और स्थानीय लोगों की मदद से उसे अस्पताल पहुंचाया गया।
आरोपी का आत्मसमर्पण
कॉन्स्टेंट लीवेंस अस्पताल में सर्जन डॉ. जे आर कृष्णन और उनकी टीम ने सफल ऑपरेशन किया। घटना के बाद आरोपी सुमित उरांव खुद मांडर थाना पहुंचा और आत्मसमर्पण कर दिया। प्रारंभिक पूछताछ में उसने बताया कि वह घर से सब्जी काटने वाला चाकू लेकर आया था और स्कूल की छुट्टी का इंतजार कर रहा था।
पुरानी रंजिश के चलते हमला
पहले भी दोनों के बीच हो चुकी है मारपीट
पुलिस की शुरुआती जांच में मामला पुरानी रंजिश से जुड़ा सामने आया है। घायल और आरोपी दोनों मलती गांव के रहने वाले हैं तथा उनके घर आसपास हैं। परिजनों के अनुसार पहले भी दोनों के बीच मारपीट हो चुकी थी। सूचना मिलते ही खेलारी डीएसपी आर. एन. चौधरी, इंस्पेक्टर जय प्रकाश राणा और थाना प्रभारी मनोज करमाली मौके पर पहुंचे। थाना प्रभारी ने बताया कि पुलिस सभी पहलुओं की जांच कर रही है।
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