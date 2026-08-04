Ranchi News: इटकी रोड में कार से धक्का लगा, स्कूटी सवार मां-पुत्री जख्मी
Ranchi News: रांची के इटकी रोड में सुधा श्रीवास्तव और उनकी पुत्री प्रियांशी रैना तेज रफ्तार कार की चपेट में आ गईं। हादसे में सुधा को गंभीर चोटें आईं, जबकि प्रियांशी के पैर की हड्डी और हाथ की कलाई टूटी। मामले में शिकायत के बाद चालक के खिलाफ केस दर्ज किया गया है।
Ranchi News: रांची। पंडरा ओपी क्षेत्र के इटकी रोड में जोजो नगर में रहने वाली सुधा श्रीवास्तव व पुत्री प्रियांशी रैना तेज रफ्तार कार से धक्का लगने से जख्मी हो गईं। हादसे के बाद चालक कार लेकर मौके से भाग निकलने में कामयाब रहा। इटकी रोड में पावर सब स्टेशन के पास पिछले दिन हुई घटना के समय मां और पुत्री स्कूटी पर सवार होकर कहीं जा रहीं थी। इसी समय तेज रफ्तार कार से स्कूटी को धक्का लगा, जिससे दोनों जख्मी हो गईं। महिला सुधा के सिर के पिछले हिस्से में गंभीर चोट लगी है। वहीं, प्रियांशी के पैर की हड्डी व दोनों हाथ की कलाई टूट गई।
मामले में जख्मी सुधा श्रीवास्तव के पति प्रणय श्रीवास्तव की लिखित शिकायत पर कार के चालक के विरुद्ध केस दर्ज किया गया है। बताया गया है कि घटना के बाद कार संचालक से बात करने पर दुर्व्यवहार किया।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।