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Ranchi News: रिम्स में आज हृदय रोगियों को डॉ प्रशांत देंगे परामर्श

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रांची
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Ranchi News: रांची में रिम्स के हृदय रोग विभाग में गुरुवार को डॉ प्रशांत मरीजों को परामर्श देंगे। इसके साथ ही, सर्जरी में डॉ आरटी गुड़िया, डॉ एमडी केरकेट्टा, ऑर्थो में डॉ विनय प्रभात और ऑब्य गाइनी में डॉ मीना मेहता मरीजों से सलाह-मशविरा करेंगे।

Ranchi News: रिम्स में आज हृदय रोगियों को डॉ प्रशांत देंगे परामर्श

Ranchi News: रांची। रिम्स के हृदय रोग विभाग की ओपीडी में गुरुवार को मरीजों को डॉ प्रशांत परामर्श देंगे। वहीं, सर्जरी में डॉ आरटी गुड़िया, सर्जरी में डॉ एमडी केरकेट्टा, ऑर्थो में डॉ विनय प्रभात और ऑब्य गाइनी में डॉ मीना मेहता मरीजों को परामर्श देंगे।

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