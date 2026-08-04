Ranchi News: दाखिल-खारिज निपटारे को सभी अंचलों में लगेंगे विशेष राजस्व शिविर
Ranchi News: खूंटी जिले में अगस्त महीने के दौरान सभी छह अंचलों में दाखिल-खारिज मामलों के त्वरित निष्पादन के लिए विशेष राजस्व शिविर आयोजित किए जाएंगे। जिला प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि निर्धारित तिथियों पर शिविरों में उपस्थित होकर आवश्यक दस्तावेजों के साथ अपने मामले सुलझाएं।
Ranchi News: खूंटी, संवाददाता। जिले में दाखिल-खारिज संबंधी लंबित मामलों के त्वरित निष्पादन के लिए अगस्त माह के दौरान सभी छह अंचलों में विशेष राजस्व शिविर आयोजित किए जाएंगे। इन शिविरों में आम नागरिकों के दाखिल-खारिज से जुड़े मामलों का प्राथमिकता के आधार पर निष्पादन किया जाएगा। जिला प्रशासन द्वारा जारी कार्यक्रम के अनुसार खूंटी अंचल में प्रखंड-सह-अंचल कार्यालय परिसर में 12 एवं 19 अगस्त को, कर्रा अंचल में 6 अगस्त को छाता पंचायत तथा 11 अगस्त को अंचल कार्यालय परिसर में शिविर लगेगा। रनिया अंचल में 7 एवं 21 अगस्त को प्रखंड-सह-अंचल कार्यालय परिसर में शिविर आयोजित होगा। इसी प्रकार मुरहू अंचल में 14 अगस्त को पंचायत भवन कुंजला तथा 21 अगस्त को अंचल कार्यालय परिसर में, तोरपा अंचल में 11 एवं 19 अगस्त को अंचल कार्यालय परिसर में तथा अड़की अंचल में 11 एवं 18 अगस्त को प्रखंड-सह-अंचल कार्यालय परिसर में विशेष राजस्व शिविर का आयोजन किया जाएगा।
उपायुक्त मो. जावेद हुसैन ने जिलेवासियों से अपील की है कि जिनका दाखिल-खारिज से संबंधित मामला लंबित है, वे निर्धारित तिथि को अपने संबंधित अंचल में आयोजित विशेष शिविर में आवश्यक दस्तावेजों के साथ उपस्थित होकर अपने मामलों का शीघ्र निष्पादन कराएं। उन्होंने सभी अंचल अधिकारियों को शिविर का व्यापक प्रचार-प्रसार करने, नागरिकों के लिए आवश्यक सुविधाएं सुनिश्चित करने तथा प्राप्त आवेदनों का समयबद्ध एवं पारदर्शी निष्पादन करने का निर्देश दिया है।
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